Sélection BD humour : quatre albums pour bien finir l'année

Petits Riens ! - Tout est à sa place dans ce chaos exponentiel, de Lewis Trondheim

Coeur et Cerveau, de Nick Seluck

Amour, Djihad & RTT, de Marc Dubuisson

Pan ! T'es mort !, de Terreur graphique et Guillaume Guerse

Depuis 2006, Lewis Trondheim nous régale de sa série, débutée sur internet, dans son blog. Dans le prolongement de Carnet de bord, la série autobiographique, ces moments de vie balancent entre introspection et moment de grâce.Comparaison raisonnée entre l’art précolombien et les Pokémons, moment père-fils à base de pets foireux faits avec les mains, révélations sur la face cachée des lieux paradisiaques… C’est avec ce sens de l’autodérision que Trondheim nous embarque vers les confins du sublime. Sans quitter terre...Le cœur a ses raisons, dont on sait pertinemment que la raison ignore les méandres. Et pour le coup, mettre en scène le cœur et le cerveau avait tout du délicieux drame baroque. L’un, instable et sensible, l’autre, méthodique et implacable... Un duo façon Laurel et Hardy des plus réussis., c’est donc cette comédie farfelue où les deux acteurs de notre quotidien qui se retrouvent à cohabiter. Payer des impôts, se lever pour aller travailler ou danser avec des chats et monter un groupe, tous les lecteurs se reconnaîtront dans cette lutte continue entre le cœur et le cerveau.Irrésistible.La vie s’écoule paisiblement au sein de l’administration départementale. Mais quand Kowalsky s’autoradicalise en regardant des vidéos sur Internet, la routine fait place au chaos. Quelles sont ses revendications ? Va-t-il mettre ses menaces à exécution ? Les heures supplémentaires lors d’une prise d’otage peuvent-elles être récupérées en RTT ?Amour, Djihad & RTT, où comment la vie en entreprise peut basculer vers les attentats au trombone, les prises d’otage à l’agrafeuse – et pour échapper à la radicalisation, parfois, l’unique solution, reste un stage d’œnologie en Bourgogne...Parce que la mort reste une vaste blague, et que l’on ne sort jamais vivant de la vie – qui elle-même ressemble à une grossière farce – rions en chœur. Le principe est simple : un mort minimum par gag. Des saynètes à l’humour noir, évidemment, où les pendus traînent des semaines dans l’appartement, parce que oui, on a oublié de les décrocher.Dans Pan ! T'es mort !, chaque strip, reformaté en petites pages de quatre cases, repose sur un ou plusieurs trépas, dans des situations absurdes, dramatiques ou anodines. Finalement, ce n’est pas si grave de mourir et, surtout, nul n’en réchappera !On pourra retrouver plus de titres sur le site Noël en BD , des éditions Delcourt, avec des jeux-concours pour remporter des albums !

