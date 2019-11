Sfar et Blain signent le retour de Blueberry, exposition inédite à l'appui

extrait de Amertume Apache



Résumé de Amertume Apache : Alors qu’il patrouille aux abords d’une réserve indienne, le lieutenant Blueberry assiste au meurtre de deux femmes de la tribu apache tuées par trois jeunes Blancs. Les deux victimes sont la femme et la fille d’un guerrier, Amertume : un double meurtre qui risque d’embraser la région en déclenchant une nouvelle guerre...









L’Abbaye Royale de l’Épau offrira en effet une plongée au cœur de la série culte. La sortie du dernier et nouvel album des aventures du Lieutenant de cavalerie de l’Union, Amertume Apache, signé par Joann Sfar et Christophe Blain, donnera l’occasion de se lancer sur la piste des secrets de création de genre à part du 9e art, la BD western. En effet, depuis 2012 et le décès de Giraud, aucun autre titre n'avait prolongé l'expérience Blueberry...Auteour de planches et de matériaux qui illustrent la richesse de cet univers — aujourd’hui référence dans l’univers du 9e Art — l’exposition s’inscrit dans une redécouverte de l’œuvre, plus de 50 années après sa création.La mise en perspective, tant historique pour ses auteurs que pour la bande dessinée européenne, entend saisir comment Blueberry parvient encore « à émerveiller et à influencer plusieurs générations ».Un large éventail de planches réalisées entre 1963 et 2012 et sélectionnées suivant les grands cycles de l’œuvre retrace l’évolution de la série. Le dessin et le scénario se modifient avec la propre vie de l’auteur, qui s’identifie peu à peu à son héros, alors que le contexte historique évolue au fil des tomes…L’expo dévoilera ainsi « l’extraordinaire diversité et plasticité des personnages et des caractères de la série ».[à paraître 6/12] Joann Sfar, Christophe Blain — Amertume Apache – Dargaud — 9782205077988 – 14,99 €