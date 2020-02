Tower of God, FreakAngels : Crunchyroll dévoile ses prochaines séries originales

Le producteur et diffuseur d’animes Crunchyroll a annoncé l’arrivée prochaine d’un nouveau genre de série, intitulé les Crunchyroll Originals. Allant de l’aventure à la fantaisie, en passant par la romance ou la fiction historique, ces productions originales font également la part belle au manga et à la bande dessinée à travers des adaptations...

Ces productions sont réalisées en collaboration avec des éditeurs comme Kodansha, des studios d’animation tels que Mappa, mais aussi au sein des propres studios de la marque Crunchyroll. « Attendez-vous ainsi à des histoires d’un genre nouveau, issues de créateurs venus du monde entier », assure le communiqué.Parmi les huit séries qui inaugurent les premiers Crunchyroll Originals, cinq sont basées sur des mangas ou des bandes dessinées.Voici la première liste des séries à venir :Basé sur la série de romans japonais de Kyo Shirodaira intitulé Stranger Case, In/Spectre propose une romance teintée de surnaturel. Un improbable duo résout une succession d’incidents qui empoisonnent la vie de certaines personnes, les plongeant parfois dans les ténèbres. La série est la seule à être d’ores et déjà diffusée sur Crunchyroll.Cette production qui rassemble Crunchyroll et la plateforme de publication de comics Webtoon est basée sur la bande dessinée éponyme, créée par SIU et publiée par Webtoon.Cette série de dark fantasy raconte le périple d’un jeune homme qui part explorer une mystérieuse tour afin de sauver la seule amie qu’il ait jamais connue. Tandis qu’il essaye de se frayer un chemin dans ce lieu terrifiant, il croise la route d’autres aventuriers et découvre peu à peu les règles très spéciales qui régissent la tour.L’animation est produite par Telecom animation Film et la gestion de la production est assurée par Sola Entertainment. Tower of God est prévu sur Crunchyroll au printemps 2020.À l’origine, The God of High School est un webmanhwa écrit par Park Yong-je et publié par Webtoon. L’animation qui en sera adaptée est produite par Mappa et Sola Entertainment.Cette série forte en rebondissements suit un lycéen et ses amis alors qu’ils participent à un tournoi épique, empruntant leurs pouvoirs directement aux dieux. Si le gagnant verra tous ses vœux se réaliser, les participants découvrent qu’une mystérieuse organisation semble tirer les ficelles de cette compétition...Cette production Crunchyroll et Webtoon est une adaptation de la bande dessinée du même nom, écrite par Jeho Son & Kwangsu Lee. Elle sera produite par la société Production I.G.L’histoire suit celle d’un puissant vampire noble qui se réveille dans la civilisation moderne après 820 ans de sommeil. Tandis qu’il se fait de nouveaux amis, il doit combattre une organisation secrète et cherche à retrouver des éléments de sa vie passée.Cette série sera produite par Crunchyroll Studios d’après les romans graphiques de Warren Ellis & Paul Duffield. À l’origine créé en 2008 sous la forme d’un webcomic postapocalyptique, FreakAngels a ensuite été publié en version papier par par Avatar Press..La série suivra douze médiums de 23 ans, vivant dans les décombres de Londres, qui doivent contrôler leurs pulsions sauvages et découvrir leurs bons côtés pour reconstruire la société après la fin soudaine et brutale de la civilisation.Parmi les autres Crunchyroll Originals que l’on retrouvera cette année, Onyx Equinox. Cette série créée par Sofia Alexander, suivra un jeune garçon aztèque, sauvé de la mort par les dieux et choisi pour devenir le « champion de l’humanité ». De nature méfiante et ne faisant pas confiance aux autres, il devra pourtant révéler le potentiel de l’humanité dans un combat fantastique qui s’étendra à travers les différentes cultures mésoaméricaines.Mais aussi, Meiji Gekken : Sword & Gun (titre provisoire). Plongé dans le Japon des années 1870, nous suivons la vie d’un ensemble de personnages : un ancien samouraï, un garde du corps yakuza, une espionne sournoise et une geisha tueuse. Tous tentent de trouver leur place dans le Japon en pleine évolution de l’ère Meiji tout en échappant aux péchés de leur passé… Cette série, inspirée par les évènements historiques, est une production de Crunchyroll Studios.High Guardian Spice sera également programmé pour l’année 2020. Dans cette production de Crunchyroll Studios créée par Raye Rodriguez, quatre filles fougueuses s’entrainent pour devenir de grandes héroïnes à la High Guardian Academy où elles forment des alliances, mettent au jour des trahisons et découvrent leur véritable identité. Elles se préparent aussi à protéger le monde d’une menace inconnue.Les Crunchyroll Originals ne sont pas la première initiative de Crunchyroll dans la création de contenus originaux. Depuis 2015, Crunchyroll a coproduit plus de 60 séries, travaillant directement avec des partenaires au Japon pour financer la production et la création de séries comme The Rising of the Shield Hero (adapté des light novel japonais de Aneko Yusagi), A Place Further than the Universe, et Junji Ito : Collection, pour n’en citer que quelques-unes.