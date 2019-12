Umbrella Academy : Hazel et Cha Cha, sauveurs de Noël ?

Leur père d’adoption leur inculque des valeurs et les entraîne dans des aventures périlleuses… notamment dans le tome 2. Lors de cette mission, ils firent la rencontre de deux tueurs psychopathes : Hazel et Cha Cha ! Ils étaient censés tuer Numéro 5, mais dans leur poursuite perpétuelle de sucreries, ils furent… déconcentrés. Disons cela pour ne pas dire les horreurs qu’ils ont fait subir à bien trop de gens.On les retrouve dans cette aventure explosive. À quelques jours de Noël, on les envoie sur Terre dans les années 80 où ils doivent accomplir une mission de la plus haute importance… en limitant les dégâts ! Demande expresse de la direction : pas de bévues, pas d’arme de destruction massive, pas de boucherie. Seront-ils à la hauteur ? Le Père Noël s’en tirera-t-il sans hématome ? À vous de le découvrir…Hazel et Cha Cha, les assassins bizarres qui firent leur apparition dans Umbrella Academy : Dallas et dans la série Netflix, traquent un agent rebelle à la veille de Noël. La figure légendaire du Père Noël risque d’en pâtir !Une exclusivité numérique que proposeront les éditions Delcourt, disponible à compter du 11 décembre pour 3,99 €.