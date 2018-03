Un biopic en manga consacré à la Princesse Leia

Carrie Fisher restera l’éternelle Princesse Leia : décédée le 27 décembre 2016, l’actrice va connaître une nouvelle vie, avec la production d’un manga. C’est Line, une application japonaise, qui proposera la version gratuitement à l’occasion du Star Wars Day, le 4 mai.







Le manga suivra la vie de Leia, peu après l’Episode III, la revanche des Sith, et juste avant sa rencontre avec Luke Skywalker et Han Solo dans l’Episode IV. C’est toute son adolescence qui sera passée en revue, et comment une princesse finit par rejoindre la rébellion – ainsi que l’histoire d’amour avec Kier.

Cette série est la seconde que Line va publier : l’an passé, toujours pour le Star Wars Day, avait été dévoilé Lost Wars, toujours en format numérique. Pour cette histoire centrée sur Leia, l’inspiration vient du livre Young Adult de Claudia Gray, Leia, Princesse d’Alderaan. Le roman fut publié l’année dernière. Haruichi se chargera du dessin pour le manga.

Tout cela alors qu’un film dédié à Han Solo est en cours de préparation. Au fait, où en est-on de la pétition des fans qui réclamaient que Leia figure officiellement au panthéon des princesses Disney ?





via Comicbook