Un jeu de cartes Pokémon de 1999 vendus pour 107 000 $ aux enchères

Lors d’une vente aux enchères, un deck complet de 1999 a été remporté pour la modique somme de 107.010 $, quand son prix d’enchères minimum était de 25.000 $. C’est un collectionneur, qui a quitté le monde merveilleux de l’enfance pour celui, plus lucratif, des enchères, qui n’en revient pas.Le lot compte 103 cartes, en parfait état de conservation, avec un Dracaufeu en présentation — alias Charizard dans la version anglaise. Cette seule carte avait été mise en vente en novembre 2016, atteignant presque la coquette somme de 9000 $. Et depuis, sa valeur a triplé.Le site Goldin Auctions qui proposait la vente souligne que les cartes avec un niveau Gem Mint (autrement dit, aucun défaut) sont particulièrement rares à trouver. Et que la demande pour ce genre de chose ne cesse d’augmenter.Ceux qui souhaitent s’offrir un petit pincement au cœur pourront se rendre ici pour découvrir l’ensemble de la collection. Possible que depuis les premiers pas de ces créatures, on soit tout de même passé de “Attrapez-les tous” à “Oui, ils se sont bien fait attraper”.