Un robot géant Gundam veillera sur Shanghai

Crédit photo : site Gundam Info

Série absolument culte au Japon, Gundam a mis longtemps à s’exporter à l’international. Désormais connu mondialement, l’univers de la série s’implante dans de nouvelles contrées, parfois de façon spectaculaire.La Chine possèdera bientôt sa propre statut grandeur nature d’un Gundam Freedom 1 : 1, issu des séries Gundam Seed et Gundam Seed Destiny. L’entreprise Sunrise et ses partenaires ont fait cette annonce lors de l’événement Gundam G Meeting 2020 qui a eu lieu hier.La statue, intitulée RX-78-2 Gundan, sera haute de 18 mètres et pourra être animée. Elle sera dévoilée à Yokohama dans le courant de l’année 2021. L’événement aurait déjà dû se dérouler, mais a été retardé en raison de la pandémie.Ce modèle a déjà été érigé au Japon en juillet 2009, avant d’être remplacé en septembre 2017 par le modèle RX-0 Unicorn Gundam d’une hauteur de 19,7 mètres. Les visiteurs peuvent aujourd’hui être témoins de sa spectaculaire transformation entre ses modes Unicorn et Destroyer.Cette modélisation en taille réelle d’un Freedom Gundam fait partie du « Gundam China Project », qui reste pour l’instant encore assez mystérieux.Via Gundam info