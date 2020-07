Une adaptation SF du Comte de Monte-Cristo chez Humanoids

< >

Prévue pour le mois de mars 2021, Count, la relecture d'Ibrahim Moustafa du Comte de Monte-Christo d'Alexandre Dumas s'annonce « phénoménale », assure Mark Waid, éditeur chez Humanoids. « Ibrahim s'est emparé d'un classique pour y apporter une sensibilité moderne, avec un récit cinématographique et une réinvention très originale. Ce livre est un véritable étendard de ce que nous publierons dans les prochaines années », explique Waid.Count racontera l'histoire de Redxan Samud, condamné par un magistrat véreux à une sévère peine de prison. Avide de vengeance, Samud s'échappe et prend l'identité d'un notable, pour affronter ceux qui lui ont fait du tort...Ibrahim Moustafa (Jaeger, High Crimes, James Bond : Origin) s'est dit « ravi de l'engagement à long terme pour publier d'autres histoires parmi celles que je souhaite raconter ». « Avec tout ce qui se passe dans le monde de l'édition en ce moment, nous avons estimé qu'il était important de faire savoir à la communauté créative que Humanoids est ouvert à de nouvelles collaborations et à la recherche de romans graphiques transgressifs et stimulants », ajoute Mark Waid.Ce dernier vient aussi animer le nouveau podcast du groupe éditorial, Humanoise Podcast, qui reviendra sur l'influence des titres publiés par le groupe, et notamment par Les Humanoïdes associés. Le premier épisode de ce podcast sera disponible en juillet.