Une campagne de crowdfunding pour soutenir les Éditions Kotoji

Certains m'ont dit qu'il valait mieux mettre la clé sous la porte et tout arrêter avant que cela n'ait trop de conséquences sur ma vie personnelle (et c'est le cas...). Toutefois, par respect pour les gens à qui nous devons de l'argent et par respect pour nos lecteurs qui nous suivent depuis tant d'années, il est pour moi hors de question de ne pas aller au bout des choses, de pénaliser des gens qui ne sont en rien responsables de la situation et de ne pas terminer les séries que nous avons commencé depuis longtemps » _ Pierre Sery

Fondées en 2010 dans la région française du Grand Est, à Gondreville, les Editions Kotoji s’attachent à faire découvrir des auteurs de bandes dessinées français et asiatiques. La maison d'édition publie des ouvrages illustrés sous le label Asian District, qui a vocation à accueillir des titres en provenance de toute l'Asie, à destination d'un public lecteur de mangas.Or, depuis maintenant deux ans, ses deux fondateurs Pierre Sery et Pierre-Nicolas Taillardat voient le chiffre d’affaire de leur société en berne. Comme l’explique l’un deux, Pierre Sery, sur la plateforme Ulule où vient d’être lancée une campagne de financement participatif, cette situation difficile fait suite au non renouvellement de contrat de la part de leur distributeur, après une affaire de rachat de groupe.« Plus de distribution, plus de chiffre d'affaires pendant des mois, et le début des ennuis. Cela nous a conduit dans une spirale infernale qui nous a amené dans une succession de problèmes dont nous avons du mal à nous sortir », témoigne-t-il.De nombreux petits éditeurs ont également connu la même situation, précise Pierre Séry. Mais celui-ci n’entend pas baisser les bras pour autant, se montrant au contraire bien déterminé à sortir son affaire de cette ornière. Ne serait-ce que pour s’acquitter auprès de ses créanciers, dont certains sont des auteurs, mais aussi pour mener à terme les projets dans lesquels la maison s'est engagée.En contrepartie de cette levée de fonds et du soutien de ses lecteurs, l’éditeur projette d’écrire un livre. Intitulé Kotoji Story, l'ouvrage reviendra sur l’histoire de la maison d’édition depuis sa création, et rendra compte des hauts et des bas, entre moments de gloire et de déception.La campagne de crowdfunding propose en outre à ses participants de faire figurer leur nom dans Kotoji Story, et de recevoir un exemplaire du livre, en version numérique ou imprimée. En fonction de la somme versée, l’offre propose également aux contributeurs des packs spéciaux, avec un choix d’albums publiés par la maison d’édition.L’objectif que s’est fixé la maison d’édition est d'un montant de 6 000€. Depuis son lancement le 2 décembre dernier, et grâce à la participation de 41 personnes, la somme récoltée s'élève à ce jour à 2 514€.La collecte dure jusqu’au 11 janvier 2020. Pour y participer, c’est par ici.