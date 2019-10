Une collection d'illustrations originales de Caroline mise aux enchères 

Astroy Boy, Tintin et les héros de Walt Disney chez Artcurial

À l’occasion de sa vente de bandes dessinées le 23 novembre prochain, Artcurial dispersera pour la première fois aux enchères une collection de dessins originaux des aventures de Caroline. Pas moins de 22 illustrations provenant directement de la famille de l’illustrateur français, estimées entre 3000 et 6000 € pièce.Les dessins dépeignent les péripéties de la jeune héroïne, toujours parée de ses couettes blondes, de sa salopette rouge et de ses fidèles acolytes à quatre pattes, Youpi, Pipo, Noiraud, Pouf, Pitou, Boum l’ourson, Kid le lionceau ou encore Bobi le chiot.Les illustrations mettent en scène Caroline qui explore la capitale, captivée pas la vue imprenable en haut de Notre-Dame en compagnie des impassibles gargouilles de pierre, aussi au pied de la Tour Eiffel où elle se retrouve à vendre des glaces aux enfants, ou encore devant le centre Pompidou.D’autres encore la représentent en pleine exploration sur la Lune, ou au Pôle Nord sur la banquise, au temps de la Préhistoire, aux Pays bas, à la ferme, au ski.Seront également présentés neuf dessins originaux réalisés pour les couvertures d’albums de Caroline. On la découvre notamment dans son quotidien de petite fille, lorsqu’elle apprend à faire du cheval ou à l’occasion de la dégustation de la galette des Rois. Chaque illustration de couverture est estimée entre 3000 et 5000 €.D’autres grands de la bande dessinée seront également de la partie le 23 novembre prochain. Notamment une planche de Tintin, L’Étoile Mystérieuse dessinée par Hergé, estimée entre 150 000 et 200 000 €. Publiée en novembre 1941 dans le journal Le Soir, cette pièce rare, réalisée à l’encre de Chine sur papier, illustre la célèbre scène où Tintin observe au télescope la météorite qui menace de s’écraser sur la terre entraînant la fin du monde. Mais aussi une sculpture en bronze de Tintin et Milou par Nat Neujean, réalisée en 1975 sous la direction de Hergé et estimée entre 50.000 et 60.000 €.Une rare collection d’illustrations représentant les célèbres héros de Walt Disney sera également dispersée. Ces dessins, confiés par la famille du créateur des Jouets Vera, étaient destinés aux puzzles en bois de la marque. Parmi ces illustrations, on compte Blanche neige (2000 - 3000 €), Donald, Mickey et leurs amis à la pêche (2000 – 3000 €), Cendrillon (2000 - 3000 €), pour ne citer qu'eux.La vente aux enchères mettra aussi à l’honneur un ensemble de 13 planches et dessins qui retracent une bonne partie de la carrière du célèbre mangaka japonais Osamu Tezuka, le créateur d’Astro Boy. Sans oublier une planche exceptionnelle de Corto Maltese en Sibérie de Hugo Pratt (35.000 - 45.000 €) et une histoire complète de 18 planches intitulée L’Odio di corazon Sutton (50.000 – 70.000 €). Aussi, un ensemble de 32 dessins humoristiques de Jean-Jacques Sempé.Parmi les dessinateurs de la période moderne représentés, Enki Bilal avec Le Vaisseau de Pierre (80.000 – 100.000 €), Philippe Druillet avec Les 6 voyages de Lone Sloane (8000 - 12.000 €) et aussi Jacques Tardi avec Casse pipe à la nation (11.000 – 14.000 €).On pourra retrouver l’intégralité du catalogue à cette adresse