Une collection de bandes dessinées en exclu chez ComiXology et Amazon

En octobre 2016, ComiXology s'était lancé dans une première mouture de ComiXology Originals, en partenariat avec les éditeurs Boom !, Valiant et Harvey Kurtzman Estate : l'exclusivité portait alors uniquement sur les versions numériques des titres, proposés au format imprimé chez leurs éditeurs respectifs. Pour la relance de ComiXology Originals, on monte donc en puissance.

En effet, Amazon compte cette fois sur une offre d'impression à la demande pour permettre aux amateurs de commander une version imprimée des titres qui, cette fois, sont véritablement exclusifs à Amazon et à sa plateforme dédiée à la bande dessinée.

Pour le lancement, quatre titres figurent au catalogue, originaux à l'exception d'Elephantmen 2261, qui poursuit une série existante : Savage Game, de Ryan Kalil, Shawn Kittelsen et Chris B. Murray, Superfreaks, d'Elsa Charretier et Pierrick Colinet, sur des dessins de Margaux Saltel, Elephantmen 2261 : The Death of Shorty, par Richard Starkings, Axel Medellin et Boo Cook, et enfin Ask For Mercy, également de Richard Starkings, illustré par Abigail Jill Harding.

Les rythmes de parution et formats des séries diffèrent, mais elles seront toutes proposées en numérique et au format imprimé, ainsi qu'à la lecture via les programmes d'abonnement Amazon Prime, Kindle Unlimited et ComiXology Unlimited.

D'autres titres ComiXology Originals sont d'ores et déjà prévus, signés par Sam Humphries, Tyler Crook, Hope Nicholson, Kel McDonald, Tim Seely, Jen Vaughn, Magdalene Visaggio ou encore Spike Trotman.

Les annonces ont été réalisées au cours d'un live diffusé sur la plateforme Twitch.