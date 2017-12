Une nouvelle application de Google transforme des vidéos en bande dessinée

Google vient de lancer une application gratuite et sympathique, Storyboard, qui transforme les vidéos en une petite bande dessinée. D’un clip vidéo, le service propose un comic strips de six images.





C’est trois applications expérimentales que sort Google sur le site web Product Hunt : Selfissmo, Scrubbies et Storyboard. C’est une exclusivité Android.

Il s’agit de télécharger une vidéo dans Storyboard et d’attendre quelques secondes pour voir apparaître une bande dessine avec des effets de styles.

Il est possible de dérouler pour rafraîchir le storyboard avec un ensemble de cases et de styles différents. Il n’est cependant pas possible de modifier manuellement les cases ou leur disposition.