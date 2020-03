Une nouvelle mini-série The Witcher annoncée

Couverture par Evan Cagle

Le premier numéro de la mini-série The Witcher : Fading Memories sera disponible le 17 juin prochain, aux États-Unis, porté par les bons soins de Dark Horse, qui a déjà publié d'autres comics mettant en scène le personnage et la licence. La couverture porte le logo de CD Projekt Red, le studio à l'origine des jeux vidéo reprenant l'univers d'Andrzej Sapkowski.L'histoire de cette mini-série est visiblement reliée aux jeux vidéo, mais l'on se souvient surtout du litige qui a opposé, pendant un temps, Sapkowski et le studio CD Projekt Red : l'auteur assurait que les ventes des jeux vidéo ne lui avaient pas assez rapporté, avant de trouver un accord, dont les conditions n'ont pas été dévoilées, avec la partie adverse.Dans Fading Memories, Geralt se retrouve sans le sou, et surtout sans emploi : les monstres qu'il avait l'habitude de chasser ont mystérieusement disparu. À la recherche d'un nouveau moyen de subsistance, le sorceleur est finalement contacté par le maire de Towitz, pour chasser des brumelins après la disparition d'enfants...La mini-série est signée par Bartosz Sztybor, avec Adam Mir aux dessins. En France, les comics The Witcher sont publiés par Urban Comics.