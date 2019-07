Une série animée mettra en scène un jeune Stan Lee

Comment se comporterait un jeune Stan Lee, en 2019 ? C'est le postulat de départ de la série animée The Amazing Stan, dévoilée à l'occasion du San Diego Comic-Con 2019. Le personnage mis en scène reprend les fameuses lunettes de Lee, se présente comme « un grand rêveur », et vivra avec ses amis des aventures qui leur apprendront « à prendre des risques, à exploiter des idées inédites et à ne jamais renoncer ».Une série d'animation qu'on destine à la jeunesse, en somme, dont on ne sait pas grand-chose, et sans bande-annonce pour le moment. Peu probable d'ailleurs que des super-héros feront leur apparition, dans la mesure où le projet est porté par Pure Imagination Studios et POW ! Entertainment, pas par Marvel.POW! Entertainment, société fondée par Stan Lee, se chargeait de gérer ses droits et son image : le célèbre créateur avait d'ailleurs eu quelques problèmes avec la structure suite à un rachat par un groupe chinois. Après des menaces de procès , les deux parties avaient réussi à s'entendre autour d'un accord.« Stan avait la capacité unique de voir le monde à travers des yeux d'enfant. Par exemple, un immeuble de bureaux devenait un château, et les rues autour des douves pour en protéger les occupants. Une équipe très spéciale de créateurs s'est mise à l'œuvre pour retranscrire les jeunes années et la naissance des personnages de Stan », a expliqué Gill Champion, PDG de POW ! Entertainment, à Deadline Clairement, l'enthousiasme autour du projet n'est pas délirant : les créations de POW ! Entertainment ne déchainent pas les foules, et la qualité, pour l'instant, n'a pas vraiment été au rendez-vous. Work Force, un roman illustré publié en feuilleton sur le site officiel de Stan Lee, affiche ainsi des illustrations peu engageantes...