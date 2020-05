Valérian, Lucky Luke, Spirou et Fantasio aux enchères, ce 27 juin

L’auteur belge André Franquin sera mis à l’honneur avec une sélection de très belles planches de sa main dont La Pirogue, un dessin à l’encre de Chine réalisé pour la couverture du recueil Spirou n° 49 publié le 1er avril 1954. On y aperçoit le Marsupilami, cet animal énigmatique et espiègle issu de l’imaginaire de Franquin, suspendu à une liane, espionnant Spirou et Fantasio partis à sa recherche sur une pirogue (estimation : 350.000 - 450.000 €).



Une poétique planche tirée du Tome 1 d’Idées Noires, album aux thèmes d’humour noir et de satire sociale, publié en 1981 (estimation : 70.000 - 90.000 €) ainsi que le dessin Coups de feu au saloon ! qui illustre Spirou en justicier, tirant d’un pistolet à bouchon factice, complèteront cet ensemble de Franquin (estimation : 5000 et 7000 €).



L’incontournable Tintin donnera également rendez-vous aux collectionneurs le 27 juin, avec un dessin du Sceptre d’Ottokar, le huitième album des aventures de Tintin, réalisé pour la couverture du journal Le Petit Vingtième, publié le 1er décembre 1938. Il illustre Tintin à son arrivée à Prague, accompagné de son fidèle acolyte Milou, trébuchant à la sortie de l’avion et se rattrapant de justesse à la barbe du mystérieux Docteur Halambique, marquant le début des tumultueuses aventures du jeune détective au royaume du pélican noir. Ce dessin est estimé entre 250.000 et 350.000 €.



Le chapitre consacré à la bande dessinée moderne mettra en lumière le travail de Jean-Claude Mézières avec L’Orphelin des astres, une gouache et encre de Chine réalisée pour la couverture du Tome 17 de l’univers cosmique de Valérian (estimation : 40.000 - 45.000 €) ou encore d’Enki Bilal avec une acrylique et pastel Ulysse in Love, publiée en juin 2012. Cette illustration aux tons bleus illustre le parcours semé d’obstacles d’Ulysse de retour à Ithaque (estimation : 20.000 - 25.000 €).



Du côté de la bande dessinée classique, notons une gouache d’Albert Uderzo donnant vie aux aventures d’Astérix et Obélix, estimée entre 20.000 et 25.000 € ou encore le dessin humoristique par Jean-Jacques Sempé Y-a-t-il un médecin dans la salle ? sur les dangers du métier d’acteur, publié en 1964 (estimation : 10.000 - 15.000 €). La vente proposera enfin un très joli ensemble de planches rares d’auteurs classiques : Macherot, Hubinon, Vance, Gillon, Tillieux et Weinberg.