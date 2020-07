Village BD, un évènement itinérant autour de la bande dessinée

Crédit photo : ActuaLitté - FIBD Angoulême 2018 - CC BY-SA 2020

Cet été, le ministère de la Culture propose de promouvoir le 9e art à travers une série de manifestations itinérantes. Durant près de deux mois, des villes de France recevront une caravane artistique réunissant talents locaux et artistes de la scène nationale. Ces évènements nomades ont pour projet d'offrir une découverte ludique et attractive de la bande dessinée, en prenant à chaque fois en compte les spécificités locales.Organisé par le Centre national du livre (CNL), en partenariat avec les Directions des affaires culturelles (DAC), Village-BD s’articulera dans un premier temps autour d’une grande exposition, qui donnera à voir les différentes facettes du métier. Au programme : décryptage de la création d’une bande dessinée, focus illustrés et explicatifs sur les nombreux genres et styles de BD, et une vision d’ensemble du 9e art à travers le monde.Des ateliers d’initiation à la bande dessinée, spécialement conçus pour le jeune public, seront également proposés. Enfin des rencontres et tables rondes, réussissant des acteurs du secteur de la bande dessinée, sont prévues. Avec pour objectif de toucher et sensibiliser un large public, Village-BD souhaite s’adresser autant aux néophytes qu’aux amateurs éclairés de tout âge.Le 27 juillet prochain, c’est Lille qui marquera le coup d’envoi des « Villages-BD » en se constituant première étape de ce tour de France. 5 villes de France accueilleront l'évènement, entre juillet 2020 et juin 2021.