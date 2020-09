Walking Dead prendra fin en 2022, après 11 saisons de zombies

The Walking Dead’s final epic chapter. The Expanded Season 11 begins 2021. pic.twitter.com/oNl4sgcYCt — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) September 9, 2020

illustration : Fear the walking dead

La chaîne de télévision américaine AMC l’a annoncé : la dernière saison comptera 24 épisodes, et prendra fin en 2022. 11 saisons, donc, 11 années de diffusion où les zombies ont terrorisé, sidéré, effrayé – et souvent se sont fait faire exploser la tronche avec tout ce qui passait à portée de main.Scott Gimple, scénariste et producteur, soupire : « Ce qui est évident, c’est que cette série aura été vivante, portée par une distribution passionnée, une équipe de scénaristes et de producteurs, de réalisateurs, qui ont donné vie au projet de Robert Kirkman, et à cette brillante bande dessinée – le tout appuyé par les meilleurs fans du monde. » Rien que cela.Mais que l’on se rassure : rien ne s’achève véritablement. Avec une telle poule aux œufs d’or, impossible de jeter le bébé avec l’eau du bain. Les différentes séries parallèles prendront désormais le relais : Fear The Walking Dead et Talking Dead que présente l’animateur Chris Hardwick.Une autre ramification portera encore une fois sur la déclinaison de ce succès : The Walking Dead: World Beyond, qui fera ses premiers pas le mois prochain. Une anthologie intitulée Tales of the Walking Dead est également dans les cartons.En somme, à défaut de se faire manger par des zombies, les spectateurs risquent d’en manger encore quelques années.Maintenant, il faudra attendre 2023 pour découvrir le spin-off, où les acteurs Norman Reedus et Melissa McBride, qui incarnent Daryl Dixon et Carol Peletier seront au cœur de l’intrigue.