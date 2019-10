Webtoon et Crunchyroll s'associent, pour plus d'animes

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

« Il y a un énorme potentiel de synergie avec notre audience », a déclaré Taylor Grant, vice-président directeur du développement de la propriété intellectuelle chez Webtoon, « et une synergie créative exceptionnelle sur les types d'histoires que nous voulons raconter. Nous sommes ravis de nous associer à Crunchyroll pour présenter nos personnages attrayants au public et aux consommateurs d'une manière nouvelle, et pour créer de nouvelles opportunités pour nos créateurs talentueux. »À propos de ce partenariat, Joanne Waage, directrice générale de Crunchyroll, a déclaré : « Nous sommes très heureux de travailler en partenariat avec Webtoon. Webtoon dispose d'un formidable catalogue de contenus et de créateurs qui ont une profonde résonance auprès de notre public et nous ne pouvons imaginer une meilleure façon de satisfaire les fans qu'en donnant vie à ces histoires par l'animation. »La plateforme Webtoon propose aux internautes et créateurs de publier et lire des comics publiés en ligne, à la manière des nombreux sites de publication de textes, Wattpad en tête.Les séries les plus populaires sur la plateforme ont parfois la chance d'être portées à l'écran, ou encore publiées de manière plus traditionnelle par une maison d'édition. Récemment, la série Love Alarm, publiée à l'origine sur Webtoon, s'était ainsi retrouvée en version live sur Netflix Fondée par NAVER Webtoon en 2004, l'application Webtoon a été exportée aux États-Unis dix ans plus tard. Elle propose un catalogue large et diversifié de contenus : fantastique, romantique, science-fiction, LGBTQ, etc. L'application est disponible pour les smartphones iOS et Android, ainsi que pour les ordinateurs. Crunchyroll, pour sa part, est une filiale d’Otter Media, propriété de WarnerMedia.