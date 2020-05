photo ActuaLitté, CC BY SA 2.0

En attendant l’année prochaine, Le guide du zizi sexuel sera, cet automne, le titre très convoité. Alors, le sexe n’a pas changé sur tous les plans, « mais il y a pas mal de choses qui ont changé », reconnaît le dessinateur au micro d’ Europe 1 Vingt ans déjà, et surtout, vingt années d’internet, avec une véritable incidence sur le comportement des enfants, explique Zep. « La première confrontation à la sexualité, c’est par internet, c’est par la pornographie. C’est d’autant plus urgent d’en parler pour décrypter tout ça. »Voilà qui n’en dit pas beaucoup plus sur le prochain titre en soi, mais au moins pourra-t-on imaginer que ces sujets ne seront pas esquivés…