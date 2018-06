Exploratrice britannique cherche cultures à découvrir

Editeur : Ki-Oon

Genre :

Total pages :

Traducteur :

ISBN : 9791032701669



Isabella Bird, femme exploratrice T.1

de Sassa, Taiga(Auteur) Sébastien Ludmann(Traducteur)

A la fin du XIXe siècle, le Japon s'ouvre au monde et s'occidentalise à marche forcée. Mais le pays reste un vrai mystère pour la plupart des Européens, ce qui en fait une destination de choix pour la célèbre exploratrice anglaise Isabella Bird ! Malgré son jeune âge, elle est déjà connue pour ses écrits sur les terres les plus sauvages. Isabella ne choisit jamais les chemins les plus faciles et, cette fois encore, elle étonne son entourage par son objectif incongru : Ezo, le territoire des Aïnous, une terre encore

