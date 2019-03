Du pluralisme à la surproduction : la longue nuit d'hiver approche

Terco Paco "El Bandido", CC BY ND 2.0





Bientôt quarante ans de joyeux enthousiasme

La fin de l'état de grâce

Les temps sont durs ? Attendez demain...

Il était bien question de protection des œuvres, dans les débats des eurodéputés, de leur richesse — n’ayons pas peur des mots : de leur diversité. Dans le cas du livre, de la bibliodiversité. En cette année 2019, le président des éditeurs, l’avait souligné, l’industrie du livre aura à réfléchir « à l’épineuse question de la surproduction ».Mais quel lien entre la directive droit d’auteur et l’abondance de bien — qui normalement ne nuit pas ? Simple : d’abord, Franck Riester avait déjà affirmé que la transposition dans le droit français s’effectuerait rapidement. Dès le 9 mai, les premiers textes surviendront pour adapter la législation. Ensuite, nombre de voix ont essayé de se faire entendre, pour rappeler que cette bataille aurait pour conséquence de nuire à la créativité. A la diversité.Antoine Gallimard le soulignait : la dure loi de l’ économie frappe l’industrie du livre , où règne un marché de l’offre. Le secteur décélère, et pour le PDG du groupe éponyme, « peut s’expliquer par cette profusion de l’offre, cette surchauffe du système ».La France compta, à ce titre, parmi les premiers pays à ouvrir législativement les vannes à ce que la surproduction devienne un problème. On l’oublierait facilement, mais avec l’adoption de la loi Lang, promulguée le 10 août 1981, l’un des objectifs était « le soutien du pluralisme dans la création et l’édition en particulier pour les ouvrages difficiles ».Et c’est également dans la Charte européenne des droits fondamentaux, adoptée le 7 décembre 2000, qu’une idée similaire se retrouve : la promotion de la diversité. Celle par laquelle l’offre culturelle peut enfin devenir abondante, dense… pour finir étouffante.Mais comment définir la surproduction ? Toute approche qualitative prêterait le flanc à une levée légitime de bouclier : les goûts et les couleurs, pas toucher. Que reste-t-il alors, sinon une approche pragmatique ? La surproduction engloberait ces livres qui ne trouvent pas leur public — ce qui revient à adopter une vision économique. La réalité serait alors des plus dures à encaisser : parler de surproduction reviendrait à désigner ce qui ne se vend pas. Ouch.D’ailleurs, notoire vérité, la production, c’est toujours les autres : aucun auteur n’accepterait d’être désigné comme l’une des composantes de la surproduction.« Sous deux ans, on assistera à une diminution nette de la production de littérature générale en grand format », pronostiquait récemment un éditeur. « Et les premières victimes seront les auteurs, dont l’historique de vente, après un ou deux romans, laisseront les éditeurs dubitatifs… jusqu’à décider qu’ils ne prennent pas le risque. »Et pour cause, plusieurs dirigeants l’affirment : un auteur qui vend à 10 000 exemplaires n’a jamais eu autant de pouvoir sur la maison qui le publie. Preuve s’il en fallait de la chute bientôt vertigineuse que connaît la littérature générale. « On aboutit à une réduction totale de la prise de risques », poursuivait notre interlocuteur, « qui est déjà à l’œuvre ».Quant aux nouveaux entrants, on les recrutera sur des critères de buzz déjà réalisé — ou plus cyniquement, en traquant des autopubliés dont les ventes sont déjà significatives. Et zou.Avec la loi Lang, et son encouragement à la diversité, l’accès à la publication n’a jamais été aussi facilité. L’offre a augmenté considérablement : on comptait 20 252 nouveautés en 1990, contre 68 199 en 2018. Trois fois plus en trente ans (source SNE).Évidemment, les livres qui se vendent moins souffrent de ce que plus de livres sont produits, fidèlement aux recommandations de la loi Lang. Une maison a moins de temps pour s’occuper correctement de 40 nouveautés, si elle n’en avait que 10, quelques années plus tôt. Sauf qu’entre 1990 et 2014, on est passé à 8440 ventes moyennes à 4290 (source toujours SNE).S’il fallait abonder en offre pour entretenir le marché, nous sommes également entrés dans l’économie de l’attention – totalement incompatible avec les prérogatives de pluralisme, découlant de la loi Lang. Et pendant ce temps, les revenus de tout le secteur diminuent, les auteurs qui vendent peu se plaignent, on entend la demande de 10 % de droits d'auteurs poindre, mais en somme, remonter le niveau des ventes serait la priorité. En l'état, 10 ou même 16 % de ventes en berne ne sauveront personne.Comment et pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Les raisons existent, les explications aussi. En attendant la transposition de la directive européenne, on n’a que l’embarras du choix dans les livres pour pleurer.