En dénigrant l'ebook, Arnaud Nourry à contre-courant de l'histoire

EDITO – On ne saurait que trop remarquer l’engouement médiatique qu’ont provoqué les propos d’Arnaud Nourry, PDG du groupe Hachette Livre. « L’ebook est un produit stupide », a-t-il affirmé, assertion confortée par quelques arguments difficiles à balayer d’un revers de manche. Pourtant, une pareille sortie aurait mérité, sur route verglacée, de s’équiper en pneus d’hiver.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Personne ne dirait d’un couteau qu’il s’agit d’un produit idiot : on peut avec découper un steak ou tuer quelqu’un. C’est l’usage que l’on fait des objets qui importe — autrement dit, l’idiotie réside non dans l’objet même, mais dans le comportement adopté.

Ainsi, Arnaud Nourry expliquait que l’ebook en tant qu’homothétie – reproduction numérique sans valeur ajoutée en regard de la version papier – est un produit stupide. Parce que finalement, « [c]'est exactement la même chose que le papier, mais en numérique. Il n’y a aucune créativité, pas d’enrichissement, pas de véritable expérience numérique ».

Oui, mais non. Ou alors faudrait-il souligner que le livre de poche, de même, n'apporte rien au grand format, ni créativité ni enrichissement. La version poche n’a en effet, pour elle, que de proposer un texte identique, mais moins cher – rares sont les éditions qui en offrent des suppléments. Or, pour le numérique, cet argument tarifaire ne tient pas chez les grands groupes éditoriaux.



Du poche à l'ebook, le paradigme s'effondre



Pour protéger les ventes de papier, la plupart des éditeurs ont en effet décidé d’appliquer une arithmétique étonnante : commercialiser l’ebook entre 20 et 30 % moins cher que le grand format. Or, lorsque sort le livre de poche quelque temps lus tard, le lecteur découvre une offre numérique plus onéreuse que celle du poche. CQFD.

Le poche, en son temps, avait créé une nouvelle source de revenus pour les maisons – et d’ailleurs, c’est Henri Filipacchi, embauché en mars 1934 par René Schœller, directeur général de la librairie Hachette, qui développa ce format. Et la valeur qu'il ajouta au poche – ce fameux petit prix, qui rend la lecture plus accessible – n’a pas été accordée au livre numérique. Voilà bien un élément qui serait stupide, car l’ebook, c’est le livre de poche, à l’heure d’internet. Et il aurait dû avoir vocation à démocratiser également la lecture, comme le poche en son temps.

De fait, ce que reproche Arnaud Nourry, mais qu’il n’exprime qu’à demi-mot, c’est qu’avec le livre numérique, l’éditeur a perdu une grande partie du contrôle qu’il exerçait sur son activité. Réduit à la fonction de producteur de fichier, l’ensemble de l’écosystème lui a échappé – à l’exception de la fixation d’un prix unique.

Voici donc l’édition rendue dépendante des GAKA (Google, Apple, Kobo, Amazon) et de leurs solutions de lecture, de leurs conditions commerciales et de leur puissance de négociation. Aucun éditeur n’a eu l’audace de se lancer dans la commercialisation d’une liseuse qui lui aurait donné un peu plus de prise sur l’ensemble de cette nouvelle chaîne.

Amazon, “Je t'aime, moi non plus”



Or, même pour le PDG du groupe Hachette, force est de constater que la firme de Jeff Bezos mène la danse. Il l’avoue dans l'interview : Amazon « est un détaillant très efficace, capable d’expédier des livres presque partout dans le monde, très rapidement. C’est une réelle opportunité pour les éditeurs ».

Jean-Yves Mollier analysait justement cette situation. Chercheur spécialisé dans l’histoire de l’édition, il expliquait à ActuaLitté que « l’apogée était peut-être proche du périgée : au moment même où Hachette était au summum de sa puissance, il rencontre beaucoup plus fort que lui, avec l’apparition de ces géants du Net ».

Soit. Lors du conflit entre Hachette et Amazon, la position du PDG était à saluer : il fallait ne pas céder face à l’immense détaillant en ligne, qui avait pour projet de faire du livre (et du numérique) son produit d’appel. Mais dans les faits, les relations entre Hachette et Amazon varient suivant les temps et les contextes. En octobre 2013, Amazon était un « partenaire essentiel », presque salué. Quand la firme lança son offensive sur les ouvrages du groupe, elle incarnait alors une dangereuse menace pesant sur la liberté de publier et la bibliodiversité.

Équipes, lecteurs auteurs : quantité négligeable ?



Mais au-delà des considérations de marché, trois points demeurent, et qui rendent l’intervention du PDG particulièrement douloureuse à entendre.

Tout d’abord, on a une sincère pensée pour les équipes du digital dans le groupe : quand leur PDG fait de pareilles déclarations, difficile pour eux de ne pas considérer leur activité comme fondamentalement inutile. Il y a quelque chose d’humiliant à entendre que l’ebook est stupide, quand on travaille à la diffusion, la production, la commercialisation des livres numériques. Car l’étape suivante serait bien de considérer que l’on fait un métier stupide. Voire que l’on est soi-même stupide.

Sans même parler des partenaires libraires en ligne, etc.

La déclaration, déjà délicate, devient humiliante pour les lecteurs en situation de handicap, pour qui l’ebook homothétique représente enfin une solution d’accès à la lecture. Et sans même parler de tous les lecteurs qui ont adopté, de leur plein gré, ce format, en y trouvant un confort d’usage. Ce sont les lecteurs qui achètent les livres, et permettent aux maisons de poursuivre leur activité. Perdre de vue ce point conduirait à faciliter la vie d’Amazon, décidé depuis des années à se débarrasser de l’éditeur, en tant qu’intermédiaire gênant.

Mais surtout, car l’édition sans auteur n’existe pas, c’est humiliant pour celles et ceux qui ont commencé en numérique, et depuis ont été repris par des éditeurs traditionnels. Sans le numérique, les éditions Lattes (filiale du groupe Hachette) n’auraient pas connu le succès économique qu’a pu apporter EL James avec son Fifty Shades of Grey. Et combien d’exemples pourrait-on avancer de la sorte ? Qu’en est-il du partenariat avec le service Wattpad ?

Quand le rôle de l’éditeur est sans cesse à réinventer, s’il ne veut pas être réduit à un diffuseur à large échelle de livres en papier, on s’interroge. Pourquoi tirer ainsi sur le format numérique quand l’édition, dans le monde entier, n’a de cess que de clamer qu’il est l’égal du livre papier ? « Un livre est un livre », entendait-on, quand il s’agissait d’obtenir une TVA réduite pour le livre numérique.

Doit-on en conclure qu’en réalité, le livre est stupide ?