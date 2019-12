Un livre jeunesse pour invoquer des démons fait peur à des exorcistes

pixabay licence



Noël au balcon, pactisons...

Les démons de minuit, à peine...

< >

Si l’auteur se présente comme un illustrateur avant tout, et plutôt attiré par les phénomènes curieux, Leighton est avant tout un auteur pour enfants, qui ne manque pas d’humour.Son ouvrage, A Children’s Book of Demons, aurait mérité un clin d’œil dans les médias pour ses petits conseils, relatifs à l’univers démoniaque. En effet, les lecteurs de 5 à 10 ans puiseront dans son guide de quoi créer des sceaux et produire leurs propres démons, à l’image de ceux que Leighton dépeint.Par exemple, Spanglox, qui serait le « mieux habillé des enfers », et une fois invoqué, offrirait des recommandations vestimentaires et observations sur la mode incomparables. Ou encore, Corydon, spécialisé dans le rire, ou Flatulus, dont le nom ne laisse aucun doute quant à son champ de compétence et même Quazitoro, qui retrouve tout objet perdu — clefs, téléphone, courrier, etc.En somme, un livre drôle, et comme le chantait Pierre Perret, « à part les hypocrites, les gens normaux trouvent ça normal ». Si le parolier castelsarrasinois parlait de sexualité, le message reste identique : pas de quoi fouetter un chat avec le livre d’Aaron Leighton — de toute manière, c’est mal de fouetter les chats.Sauf qu’une partie de l’Amérique du Nord vit manifestement encore à l’époque de la Sainte Inquisition, et prend au sérieux tout ouvrage qui permettrait d’entrer en relation avec des forces infernales. Rien d’innocent ni de risible : on ne plaisante pas avec les forces du Mal !Plus encore, les religieux un brin méticuleux soulignent que l’on gagnerait à inculquer les valeurs de l’Église catholique, plutôt que des choses à même de perturber l’esprit des plus jeunes.Alors, penchons-nous une seconde sur le contenu du livre : selon l’éditeur, l’ouvrage offre des solutions pour celles et ceux qui « ne veulent pas sortir leur poubelle », qui « pataugent dans leurs devoirs » ou sont harcelés par des gamins à l’école. Et pour remédier à tout cela, il suffit de crayons de couleur et d’un peu d’imagination. Car en somme, l’ouvrage est avant tout une forme de livre de coloriage…Et ici ou là, des représentants du culte alertent charitablement : les parents devraient se méfier, et ne pas laisser leurs enfants pratiquer, même pour rigoler, la magie noire pour de faux, l’invocation en couleurs, ni même les relations imaginaires avec des démons. Parce que, dit-on, c’est grave, et sérieux. Et dangereux.Sur la fiche du livre, des commentateurs avertis et bienveillants estiment qu’il s’agit d’un ouvrage «», qui véhicule « un ramassis satanique ».Un discours effrayant, conforté par l’intervention du Père Francesco Bamonte, président de l’association internationale des exorcistes — si, si, ça existe… – pour qui le travail de Leighton présente des dangers effrayants. « On ne plaisante pas avec les démons. Celui qui invite un enfant à invoquer un démon est une personne qui prend dans ses mains une grenade pour jouer avec. Tôt ou tard, l’enfant la dégoupillera et la bombe lui explosera au visage. »Comme chacun sait, c’est le goupillon qu’il convient de retirer de ladite grenade. Et en matière de goupillons, l’Église catholique est souvent prompte à dégainer le sien pour asperger d’eau bénite ou de bons conseils.L'obscurantisme a encore de beaux jours devant lui. Excellentes fêtes, gare aux démons, et vivement 2020...