L’avenir du livre : payer encore moins les auteurs pour produire encore plus ?

Depuis la diffusion du rapport de Bruno Racine, une certaine crispation règne dans l’industrie du livre. À ce titre, les tensions vécues lors du festival de la BD d’Angoulême sont particulièrement évocatrices. Au-delà du constat posé sur la situation des artistes-auteurs, ses recommandations font grincer des dents. Avec même un esprit corporatiste qui surgit — renvoyant notamment les parties à une étude d’impact.



La vice-présidente de la Ligue des auteurs professionnels, Samantha Bailly, s’était lancée dans un exercice d’explication méthodique. Nous revenons avec elle sur certains éléments.





ActuaLitté : Le rapport Racine fait l’unanimité chez les artistes-auteurs. Mais le Syndicat national de l'Édition fait montre de plus de réserves. De même que les organismes de gestion collective, qui ne l’accueillent que du bout des lèvres. Pourquoi, selon vous ?



Samantha Bailly : Le rapport Racine est un constat lucide, pragmatique et incontestable qui propose des mesures très concrètes pouvant améliorer en profondeur les conditions de création de tous les artistes-auteurs. De fait, un rapport aussi pointu sur les plans juridique, fiscal, social et administratif apporte une lumière bienvenue dans des zones très opaques jusqu’alors. Il y aura un avant et un après.



Le SNE n’a aucun intérêt financier à soutenir ce rapport : les préconisations sont en faveur d’un pourcentage minimum sur l’exploitation des œuvres, de la rémunération du travail créatif, et d’un appel à l’État à prendre enfin son rôle de régulateur pour protéger les auteurs et autrices. Notons que le livre est un secteur hautement régulé, ne serait-ce que via le prix unique du livre. Mais aucune mesure de cette envergure n’a été prise pour les auteurs et autrices, qui restent – comme le dit le rapport – dans l’angle mort des politiques culturelles.



La mise en place des mesures signerait la fin des auteurs et autrices comme l’éternelle variable d’ajustement du secteur. Cela nous redonnerait notre juste place, en encadrant nos conditions de création et en relançant un processus de professionnalisation. Le SNE pourrait y avoir une autre forme d’intérêt : rebâtir un corps professionnel et réduire la voilure de la production de livres. Ce serait reconstruire la possibilité de découvrir les best sellers français de demain et donner des conditions de travail plus confortables à tous les salariés de l’édition, sans parler bien entendu des libraires qui dénoncent la surproduction.



Pour les organismes de gestion collectives, le rapport étant objectif, il pointe également la



De fait, leurs adhérents sont nombreux, puisque nous sommes obligés de nous inscrire à l’une de ces sociétés pour récupérer l’argent collecté en notre nom. Nous avons des intérêts communs avec les OGC, notamment sur le droit d’auteur au sens large, et nous menons certaines batailles ensemble avec ferveur.

Mais comme le souligne le rapport, le droit d’auteur s’intéresse uniquement à l’exploitation des œuvres, pas à ce qui préexiste : nos conditions de création. Plus encore, le rapport pointe la question des « irrépartissables », c’est-à-dire l’argent non réclamé par les auteurs et autrices, qui au bout de plusieurs années alimente la trésorerie des OGC et/ou des dispositifs d’action culturelle. Le rapport met en exergue ce paradoxe : l’argent généré au nom du droit d’auteur finance finalement très peu… les auteurs et autrices eux-mêmes.



Or, en France, la représentation professionnelle se base sur des critères clairs, l’indépendance étant l’un d’entre eux.



Samantha Bailly : Oui. Ainsi, la brillante solution proposée par le rapport Racine est de réorienter une partie des irrépartissables vers le financement pérenne de syndicats élus



Aucun OGC n’a montré à ce jour son soutien à ce dispositif, les communiqués allant plutôt dans le sens inverse. Cela dévoile une simple réalité : une société de gestion collective doit défendre les intérêts de sa société. C’est normal. Mais, en attendant, il ne faudrait pas que les auteurs et autrices voient d’un côté les OGC avec de somptueux hôtels particuliers et la gestion de millions d’euros, et de l’autre des syndicats exsangues avec une population d’auteurs et d’autrices dont 41 %, vivent avec moins que le SMIC. Et si vraiment M. @franckriester on essaie de vous faire croire que les temps sont plus difficiles pour les ogc que pour les auteurs, jetez un œil à toutes leurs adresses. C’est rare, vous savez, les auteurs regroupés pour travailler dans de si jolis ateliers ! @LigueAuteursPro pic.twitter.com/f8Zu3swO0k — Sophie Dieuaide (@DieuaideSophie) January 26, 2020

Est-ce qu’un OGC montrera bientôt son soutien à ce mécanisme visant à soutenir la défense collective des artistes-auteurs ? Ou y verront-ils une opposition à l’idée de financer enfin la défense de leurs professions, avec une approche leur permettant d’améliorer leurs conditions de vie ? L’avenir nous le dira rapidement.



En fait, le rapport Bruno Racine agit comme un révélateur qui permet à tous les auteurs et autrices de voir de façon très lucide les forces en jeu. Et une question doit se poser : qui aujourd’hui défend non pas « le droit d’auteur » au sens large, mais les « droits des auteurs ». Autrement dit, qui défend les conditions de création des artistes-auteurs, et avec quels moyens ? La réponse : les syndicats, et sans moyens. Ce qui explique aussi notre faiblesse dans les négociations et la dégradation si rapide de nos conditions.



Le Syndicat national de l'Édition regrette qu’il n’y ait pas d’étude d’impact. Qu’est-ce que cela apporterait ?



Quelle menace pèserait sur la chaîne du livre, si la rémunération des auteurs était réévaluée ?



Samantha Bailly : J’aimerais bien d’abord qu’on cible le sujet : les auteurs et autrices français. Car de fait, ces derniers ne représentent finalement qu’une portion des auteurs et autrices publiés sur le territoire français, quand on voit le nombre important d’importations via les traductions. Le SNE donne le chiffre de droits d’auteur générés dans le livre, mais le résultat de ces calculs est biaisé : dans ces droits d’auteur, combien sont reversés à des auteurs et autrices français, combien à l’étranger ?



Nous savons que, de fait, les cessions étrangères représentent des montants faramineux en comparaison de nos maigres à-valoir. Et combien parmi ces droits d'auteur sont reversés aux directeurs de collection de façon légale... ou illégale ?



En fait, quand des groupes éditoriaux font des acquisitions de droits à l’étranger, il n’y a aucun problème pour verser des montants d’à-valoir à cinq chiffres, voire plus, des pourcentages à 10-12-14 % – cela uniquement pour les droits d’exploitation France, sur une durée limitée et en plus d’importants frais de traduction [Ndlr : le Centre national du livre a apporté en 2018 plus de 3,3 millions € d’aides à la traduction pour les éditeurs]. De l’autre côté, nous avons les auteurs et autrices français, avec des à-valoir moindres, des pourcentages moindres, qui n’engendrent aucun frais de traduction, qui cèdent la totalité de leurs droits patrimoniaux sur le périmètre de l’édition, et plus encore (audiovisuel, produits dérivés, droits étranger, etc.) et ceci pour 70 ans après leur mort.



Éventuellement, cela signifierait payer mieux les individus pour produire moins de livres. Une sélection plus resserrée, serait-ce pesant pour un secteur qui dénonce la surproduction ? Au contraire : cela représenterait un bon moyen de sortir de ce cercle vicieux de produire toujours plus. L’édition est une industrie qui répond par la stagnation de la demande par la profusion de l’offre. Est-ce bien raisonnable ?



D’ailleurs, il semblerait que toute la chaîne soit fragile : la paupérisation touche éditeurs, libraires… Tout le monde serait logé à la même enseigne ?



Samantha Bailly : Les discours sont très contradictoires : le SNE affiche pourtant fièrement une grande vitalité économique sur ses communiqués. Prenons le secteur BD : une année record, avec 555 millions de chiffres d’affaires, soit + de 9 % !



La stratégie rhétorique du SNE s’est construite sur un imaginaire lié à un secteur du livre artisanal et fragile. C’est une stratégie qui occulte la réalité industrielle de cette économie, qui est pourtant aujourd’hui une réalité bien tangible. Ainsi, cette posture permet de mélanger les petites structures indépendantes (librairies, éditeurs indépendants) avec le reste des acteurs économiques dominants du secteur du livre (grandes surfaces spécialisées, groupes éditoriaux).



Peut-on parler de fragilité si l’on regarde les chiffres d’affaires et bénéfices nets de grands groupes éditoriaux, qui sont aussi leurs propres diffuseurs/diffuseurs ? Car évidemment, jamais n’est abordée la question des groupes qui possèdent également leur propre structure de diffusion/distribution. Prenons juste Hachette Livre, d’après société.com : 1, 087 milliard € de chiffre d’affaires, 75,563 millions € de résultat net. Cette société n’est donc pas en difficulté.



Rappelons que de nombreux éditeurs indépendants ont soutenu les revendications des auteurs et autrices, en proposant même un contrat d’édition alternatif équitable. Cet argument n’est donc pas recevable.



En quoi accorder une rémunération minimale – les fameux 10 % de droits d’auteurs demandés – aurait pour conséquence de publier moins ?



Samantha Bailly : Je pense qu’encore une fois, si l’on prend l’exemple des acquisitions de droits à l’étranger, tout cela est à relativiser. Je ne suis pas sûre que le pourcentage soit finalement l’enjeu qui inquiète le plus : en littérature générale, si cela a tendance à baisser faute de minimum fixé, c’est un usage qui n’a jamais empêché ni de vendre beaucoup, ni de publier beaucoup.





Est-ce grave si cela se produit ? Cela ne résoudrait-il pas la crise que dénoncent les libraires depuis des années, inondés par un nombre croissant de titres ?



Cependant, dans une récente interview aux Échos, le président du SNE parle bien de “métier” pour les auteurs : n’est-ce pas une avancée ?



Samantha Bailly : Vincent Montagne a un grand mérite : c’est quelqu’un qui semble personnellement convaincu que les auteurs et autrices exercent un métier, via sa propre expérience d’éditeur. N’oublions pas que Média Participation est un groupe lié aux pratiques de la bande dessinée, et dans ce secteur, pas d’ambiguïté dans la perception de la pratique : on travaille.



Néanmoins, dans cette interview, il affirme : « J’invite d’ailleurs tous les auteurs à être très précautionneux quand ils affirment haut et fort vouloir vivre de leur métier. » C’est très ambigu. Les créateurs et créatrices de ce pays savent que ce choix de carrière est profondément incertain. Aucun doute. Personne ne dit que tout le monde doit et va vivre de ses créations. Mais nous affirmons que cela doit rester possible, que l’édition comme toutes les industries créatives a besoin d’un vivier de professionnels, et que faute d’encadrement et de régulation, vivre de sa création ne sera plus qu’un souvenir.



Quelle serait la part de responsabilité des Affaires sociales dans la situation des artistes-auteurs ?



Samantha Bailly : Selon le SNE, le déclencheur de la crise actuelle serait le Ministère de la Solidarité et de la Santé. Si personne ne nie que notre statut est très mal géré depuis 1975, cela n’aurait aucun lien avec la baisse des rémunérations ? Notre crise est systémique, comme le pointe le rapport Racine, et tous ces éléments ont bien plus de lien entre eux qu’on ne l’imagine. Un grand travail d’harmonisation est à mener pour bâtir un véritable statut professionnel des artistes-auteurs, qui peut conduire enfin à des droits sociaux élémentaires et des accords-cadres sur les conditions de création.



Tout va ensemble : l’amélioration de nos droits sociaux est liée à la reconnaissance des artistes-auteurs à la fois comme des propriétaires d’œuvres, mais aussi comme des travailleurs. Nous sommes bien des individus, et pas seulement des œuvres — nous avons des corps, nous mangeons, nous nous blessons, tombons malades, etc. C’est ce changement de paradigme que propose le rapport de Bruno Racine.



Pour finir sur les notions de responsabilité, rappelons que le SNE a cofondé l'AGESSA et siège actuellement à son bureau (avec 1,1 % de contribution diffuseur, soit 30 fois moins qu'un employeur en France). Personne n'a raté le récent scandale qui vient d'éclater après 40 ans dans l'ombre : que notre organisme de sécurité sociale n'avait pas effectué son travail de recouvrement de cotisations retraite pour 190.000 artistes-auteurs.



Les préjudices sont immenses. Le rapport de Bruno Racine pointe une double responsabilité : interne, celle du pilotage de l’AGESSA, et externe, celle des Ministères de tutelle. Un tel drame social ne doit plus jamais se reproduire. C’est le signe qu’il faut rapidement éclaircir la représentation professionnelle. Dans quelle autre profession de telles pratiques illégales auraient pu perdurer sans que cela n’éclate au grand jour rapidement ?



Comment SNE et Conseil Permanent des Écrivains ont-ils fait évoluer la position des auteurs ces dernières années ?



