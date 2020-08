ActuaLitté : Quel regard porte l'ABF sur ces chiffres ? Correspondent-ils aux observations réalisées par les professionnels sur le terrain ?

Ces chiffres sont-ils préoccupants pour l'avenir des bibliothèques et de leurs missions ?

Quelles réponses l'ABF compte-t-elle donner à cette étude et à la baisse observée des inscriptions et de la fréquentation ?

Photographies : Médiathèque Alexis de Tocqueville, Caen

Médiathèque Les 7 Lieux, Bayeux

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Nous prenons les informations de ce rapport avec un certain recul. Ces chiffres sont à relativiser notamment parce qu’ils ne prennent pas en compte le public des moins de 15 ans, que l’on sait très présent dans nos locaux, en tant qu’inscrit ou simple fréquentant.Les chiffres peuvent également varier selon le panel défini. Si l’on reprend, par exemple, une enquête de 2016 du ministère de la Culture, sur les “Publics et les usages des bibliothèques municipales” , celle-ci indiquait une fréquentation stable depuis 2008 et à un taux supérieur : « 40% de la population française a fréquenté une bibliothèque municipale au moins une fois lors des 12 derniers mois ». Le panel de personnes interrogées était également âgé de plus de 15 ans (donc non exhaustif), et y était reconnu que ce public jeunesse pouvait représenter « 40% du public inscrit ».Les bibliothèques étant des lieux de libre accès, le taux de fréquentation est davantage à prendre en considération que le nombre d’inscrits. Dans l’enquête actuelle sur les pratiques culturelles, la fréquentation est estimée en baisse de 1% en 10 ans, ce qui n’est pas si significatif ici. La baisse du nombre d’inscriptions est plus importante, et est à rapprocher de la baisse tendancielle du nombre de livres lus par an. Les inscrits en bibliothèque étant plutôt de « grands lecteurs », s’il y en a moins de manière générale cela se ressent en bibliothèque.La valeur des bibliothèques ne se mesure pas uniquement sur du quantitatif (inscription, fréquentation). Les chiffres évoqués dans l’enquête sont plutôt le signe que nous avons encore et toujours des progrès à faire en termes de développement des publics, de communication pour faire (mieux, plus) connaître l’éventail de nos ressources et services. La bibliothèque n’est pas que le lieu de l’emprunt – même s’il en est une composante évidente – mais répond à une multitude de besoins et demandes et mérite de gagner en visibilité et en moyens. On notera toutefois que même si le taux de fréquentation baisse de 1 %, avoir 45 % des 15-28 ans qui sont venus dans une bibliothèque reste un excellent chiffre. Presque la moitié d’une classe d’âge est venue dans une bibliothèque !Nous savons également que la fréquentation d’une bibliothèque évolue pour chacun·e en fonction des moments de sa vie : d’une fréquentation active à une période donnée parce qu’elle répond à un besoin particulier, elle peut être délaissée à une autre période de vie, puis revenir dans les pratiques pour d’autres besoins. Une enquête sur “Les non-usagers des bibliothèques” (ministère de la Culture, 2018) évoquait d’ailleurs ce point, accompagné d’éléments de réponse sur les raisons de la non fréquentation (le manque de temps, l’absence de besoins, la question des horaires, la préférence pour l’achat et l’utilisation d’internet, la difficulté d’accès, etc). Autant de pistes à explorer ! La pratique du drive par exemple, mise en place récemment, peut dans une certaine mesure être une alternative permettant de répondre à ce manque de temps évoqué précédemment.L’enquête montre dès le début que les pratiques culturelles, et encore plus celles numériques, ont « une place croissante dans le quotidien des Français ». Cet attrait pour la culture est déjà réjouissant ! Tout comme ces pratiques sont multiples, diverses, les lieux d’accès à la culture le sont aussi ; le numérique ayant encore plus élargi les possibilités offertes à chacun·e. La bibliothèque est une offre parmi d’autres, qui se cumule à différentes activités, culturelles et non. L’utilisation renforcée et diversifiée d’internet et des outils numériques par les bibliothécaires, en période confinée, a montré qu’il était possible d’étendre notre champ d’action et le concilier davantage avec les pratiques actuelles de la société pour proposer des services autres que le simple accès à des ressources numériques.L’ABF n’a malheureusement toujours pas de baguette magique pour tout solutionner. Les réponses peuvent venir des bibliothécaires, aussi et surtout par une politique culturelle forte (à l’échelle locale comme nationale) adjointe de moyens pertinents évidemment. Il importe de continuer à mutualiser les ressources et les moyens (réseaux intercommunaux, échelle départementale) pour gagner en performance, de poursuivre la modernisation des équipements, de communiquer davantage et mieux sur ce que sont les bibliothèques aujourd’hui, de professionnaliser et former les bibliothécaires notamment pour soigner la qualité de l’accueil et de la médiation.Il apparaît également utile de travailler davantage sur les freins des non-usagers, pour les identifier et surtout chercher comment les lever. Par exemple, les inscriptions pourraient être facilitées par la gratuité (même modique, le coût d’une inscription est une barrière symbolique importante) et par la simplification des procédures. La bibliothèque peut également paraître pleine de contraintes et de limites qui peuvent réfréner l’inscription et la fidélisation ; il y a sûrement moyen de la rendre plus généreuse, facilitatrice, pour donner envie (nombre et durée de prêt, suppression des amendes, etc).Enfin, le confinement a montré qu’il était utile et nécessaire d’investir davantage le numérique. Les limites des ressources numériques proposées – que de nombreuses personnes ont d’ailleurs découvertes dans cette période – sont revenues sur la table (coût de la surcharge de fréquentation, insuffisance des modèles « à jeton », comme la VOD, comparées aux offres commerciales pour particuliers, etc). Nous avons aussi constaté le foisonnement d’activités des bibliothécaires pour trouver et partager des ressources culturelles gratuites, voire créer leurs propres contenus pour proposer des contenus et actions culturelles originaux. Ces éléments sont le signe d’une évolution nécessaire, et questionnent nos capacités à proposer une offre étoffée de contenus numériques pour se retrouver sur la route de nos publics et non-publics, pour qui les pratiques numériques sont conséquentes et en expansion.