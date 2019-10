Manuel, BD : Violente Viande sort d'Instagram pour investir la librairie

crédit : Violente Viande

C'est l'histoire d'une typo à qui on fait raconter une histoire

Un sérieux manuel d'anti-développement personnel

Vous manquez de confiance en vous ?

Vous n’avez aucun charisme ?

Vous êtes lâche face aux épreuves de la vie ?

Vous êtes moche ?

Vous êtes une merde ?

Alors ce manuel est fait pour vous.

Grâce à Violente Viande, apprenez à gagner les petits combats de la vie, ceux auxquels chacun est confronté chaque jour. Découvrez, à l’aide de subterfuges aussi malsains que pervers, comment court-circuiter la vie des gens qui polluent la vôtre.

La vie, la famille, et le reste n'est que sitcom





Un dimanche d’ennui, un mec qui fait du design : voilà la fantastique histoire de la création de Violente Viande, un mélange d’humour grinçant et de poésie graveleuse. Lancé au départ sur Tumblr , voilà peu plus de 2 ans, Florian Nardon mettait en scène la vie d’Emily Ratajkowski, en femme ordinaire. Le concept migrera ensuite sur Instagram où il devient un véritable phénomène.« J’aime la typographie en général. Au départ, les phrases je les écrivais sur Facebook pour faire rire mes copains et puis après je me suis demandais “hé, mais une phrase dégueulasse avec une jolie typographie qu’est ce que ça fait ?”. J’ai tenté et ça a été bien accueilli » explique Florian Nardon à ActuaLitté.Un phénomène qui relève du « hasard » pour cet homme d’une trentaine d’années. « J’ai une entreprise de montres et à la base je voulais monter ma boîte avec mes potes. Je n’étais pas du tout dans le monde de l’écriture, j’ai toujours écrit oui, mais dans mon coin. »« J’ai vraiment eu beaucoup de chance » se confit-il à propos de la sortie de son ouvrage. « Je ne m’en rends pas bien compte, ça a été très facile de proposer ce projet. Je suis très heureux, mais tant que je n’ai pas le retour des gens, ça reste une démonstration de conneries. Je ne ressens pas encore le côté professionnel de la chose. Et puis, je ne sors pas un roman non plus, je ne prends pas de véritables risques, sauf si ce n’est pas drôle. »Comment gagner les petits combats de la vie lorsqu’on est un homme lâche et sans charisme se présente comme une parodie d’un manuel de développement personnel « et en même temps j’ai essayé de le faire sérieusement, d’apporter des réponses à des situations de la vie quotidienne à base de meurtres et de choses un peu trash comme ça » reprend-il.« Je ne voulais pas que ce soit un bouquin qui reprend seulement mes phrases sur Instagram. Je voulais écrire un vrai texte, et ça m’a vraiment former à écrire des trucs longs. » Mais pas d’inquiétude, « c’est toujours autant tiré par les cheveux et plein de mauvaise foi ».Le résumé de l’ouvrage par l’éditeur :Un phénomène qui s’aligne sur la grande tendance des ouvrages de citations à l’humour complètement décalé, et très instagramable, un peu comme le Dictionnaire optimiste de Benjamin Isidore Juveneton, « le maitre », estime Florian Nardon. « Je trouve ça génial que dans une application de photos comme Instagram, on ait ces petits moments pour lire. »D’Instagram aux librairies, voilà le grand défi de Violente Viande. D’abord avec son premier ouvrage qui ne devrait pas tarder à sortir aussi sous format numérique, ou pas : « Un ebook ? J’en sais rien, peut-être, enfin oui, de toute façon c’est la base maintenant, on doit faire les deux non ? » Tout dépend du contrat, mais soit.La sortie de sa deuxième bande dessinée, en collaboration avec Lucie Caron (alias Lucymacaroni), vient concrétiser cette échappée du réseau social. Après La vie est bonne, le duo propose Notre chouette famille à paraître aux éditions Payot. « Un genre de sitcom sur une famille complètement folle. C’est l’occasion pour nous de parler d’autres sujets en lien avec la famille : la PMA, l’adoption, la sexualité, le tout sous forme de sketches. »Deux genres d’ouvrages très différents, que Florian Nardon aimerait fusionner à terme. « Le manuel c’est super, mais je pense que ce que je préfère quand même les bandes dessinées avec des histoires longues. Pour l’instant, mes BD ne sont que des mini sketches. J’aimerais mixer les deux : j’aime écrire de la fiction. À l’heure actuelle j’ai préféré écrire le bouquin, j’adore travailler avec Lucie aussi ce n’est pas contre elle, mais le sketch c’est assez simple, ce n’est que du dialogue. J’aimerais passer à une autre étape, au roman graphique. »Violente Viande verra également la sortie de sa boîte de jeu le 20 novembre prochain. « Un jeu pour secouer vos soirées entre potes avec des défis, des cartes et des règles, même s’il n’y a pas vraiment de gagnant. Un prétexte pour picoler et être méchant envers les autres » nous décrit Florian Nardon.En attendant, Comment gagner les petits combats de la vie lorsqu’on est un homme lâche et sans charisme et Notre chouette famille sortiront simultanément « par pur hasard » ce mercredi 16 octobre . Et si on est déjà fauché en ce milieu de mois d’octobre, l'auteur a la solution : « On achète la BD et on vole le manuel, ou inversement » plaisante-t-il.Violente Viande — Comment gagner les petits combats de la vie lorsqu’on est un homme lâche et sans charisme — Marabout — 9782501147415 —15,90 €Violente Viande, Lucy Macaroni — Notre chouette famille — Payot — 9782228 924641 — 17,90 €