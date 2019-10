Tous à l'ABRI : un outil de lecture pour handicapés moteur

ABRI (Acessible eBook Reader Interface) est un logiciel de lecture de livres numériques spécifiquement conçu pour les personnes à mobilité très réduite. Unique, il répond à un besoin qui n’avait pas encore été comblé. Afin d’en apprendre davantage sur cette solution, Lettres Numériques est allé à la rencontre de Denis Mazamat, le concepteur du projet.





Lettres Numériques : Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?



Denis Mazamat : Je suis informaticien depuis trente ans. À la suite d’un emploi dans un centre de rééducation fonctionnelle où j’ai constaté le manque de logiciels pour le handicap moteur, je me suis spécialisé, voici une vingtaine d’années, dans ce domaine. J’ai une formation universitaire, en ingénierie cognitive et en sémiologie des interfaces.

Qu’est-ce qu’ABRI ?



Denis Mazamat : ABRI Accessible eBook Reader Interface est un logiciel qui permet de lire un eBook, un livre numérique au format EPUB. Il suffit de pouvoir faire un seul mouvement volontaire, comme cligner d’un œil par exemple, pour en contrôler les interfaces. L’interface est explicite et facile à utiliser. Aujourd’hui, ABRI existe en version Windows et Linux, son portage sous Android est en cours. ABRI est le premier logiciel du projet Eticotopia Technologies.



Le Petit Prince en version accessible

À qui est-ce destiné ?



Denis Mazamat : Toute personne rencontrant une difficulté dans ses mouvements est potentiellement un utilisateur d’ABRI. Que ce soit lié à des problèmes tels que l’arthrose ou un handicap moteur qui ne permet que peu de mouvements volontaires (tétraplégie, Locked-In syndrome, Invalidité Motrice Cérébrale, etc.), le logiciel permet à l’utilisateur d’être autonome pour lire un livre comme pour paramétrer les préférences du logiciel, vitesse du balayage, sonorisation des interfaces, taille et style de la typo.

Quelle est la situation actuelle en termes d’accessibilité à la lecture pour les personnes souffrant de handicap moteur ?



Denis Mazamat : Comme cela a été relevé par un député français, le handicap moteur ne disposait pas avant la création d’ABRI de solution spécifique pour permettre l’accès à la lecture à ce public. Comme souvent dans l’univers du handicap, il fallait « bricoler » avec plus ou moins de bonheur à partir de logiciels « grand public » et de contrôles des interfaces, ce qui demandait l’intervention de professionnels de l’informatique pour adapter au cas par cas. Avec ABRI il suffit de lancer le logiciel et l’utilisateur est immédiatement autonome.

Qui est à l’origine du projet ?



Denis Mazamat : Je suis le concepteur et le développeur de ce logiciel. Au début des années 2000, j’avais mis au point des livres à lecture/accès facilité qui correspondaient aux normes de l’époque, c’est-à-dire avant le déploiement d’Internet. Aujourd’hui, je continue mes recherches et développements afin d’anticiper les évolutions technologiques du secteur informatique.

Concrètement, comment cela fonctionne-t-il d'un point de vue technique ?



Denis Mazamat : Que ce soit pour choisir ses paramètres de lecture comme pour la lecture elle-même, le logiciel repose sur un balayage des choix possibles et une mise en évidence des possibilités d’action. L’utilisateur n’a alors qu’à valider son choix par un mouvement volontaire.



Handicap : les lecteurs laissés pour compte ?



ABRI reprend les standards couramment utilisés par les fabricants de contacteurs, à savoir qu’il peut se piloter soit par la touche « Entrée » ou la barre « Espace » du clavier, ou bien par un appui sur le clic gauche de la souris ce qui la transforme de fait en contacteur puisqu’il n’y a pas à viser avec, mais juste à appuyer sur le clic au bon moment pour déclencher une action.



Comment le projet va-t-il évoluer ?



Denis Mazamat : Pour lancer cette initiative, je suis passé par une forme entrepreneuriale en faisant héberger le projet Eticotopia Technologies par une coopérative d’activité et d’emploi. J’étais seul au départ avec ce projet. Maintenant que le logiciel est au point et que d’autres personnes s’intéressent à ce travail, j’envisage de transformer Eticotopia en association afin de pérenniser son action.



Le portage sur Android, IOS et MacOSX sont à portée de main, il manque juste quelques moyens matériels pour en accélérer le déploiement sur ces plateformes. Je souhaite intégrer le système de gestion des DRMs mis au point par EDRLab afin de proposer une solution plus universelle et ainsi ouvrir ABRI au secteur des bibliothèques numériques de prêt. Des déclinaisons du logiciel sont à l’étude, notamment en direction des étudiants et élèves, mais aussi des versions adaptées aux plus jeunes qui sont en apprentissage de lecture.