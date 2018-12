7 auteurs de best-sellers conseillent des livres à offrir pour les fêtes

L’opération est doucement mise en avant dans la boutique de livres numériques d’Apple : les auteurs sont à la fête, et établissent leurs choix de lectures, proposées aux utilisateurs d’appareils iOS.« On les connaît comme auteurs. On les lit, on les aime, on les suit. Mais comme lecteurs, qui sont-ils ? Que lisent-ils ? Nous leur avons posé la question en cette veille de Fêtes de fin d’année. Voici les livres coups de cœur de sept grands écrivains contemporains. Des livres à offrir sans risquer de se tromper... ou à garder pour soi », indique Books, la librairie d’Apple.Que retrouve-t-on alors ? Eh bien, Guillaume Musso recommande pour exemple Le roman inachevé d’Aragon, aussi bien que Shutter Island de Dennis Lehanne (traduction Isabelle Maillet).Joël Dicker, lui, a savouré Belle du seigneur d’Albert Cohen aussi bien que Charlotte de David Foenkinos. De son côté, Éric Fottorino nous recommanda Bakhita de Véronique Olmi ou La promesse de l’aube de Romain Gary.Agnès Ledig a aimé La vie secrète des arbres de Peter Wohileben (traduction Corinne Tresca) ou Einstein, le sexe et moi, d’Olivier Liron . Pour Marc Levy, il faudrait lire Chanson douce de Leila Slimani ou Haruki Murakami, Le meurtre du Commandeur (traduction Hélène Morita).Enfin, Franck Thilliez nous recommande Sapiens, de Yuval Noah Harari (traduction Pierre-Emmanuel Dauzat) ou le Goncourt Pierre Lemaître, Au revoir là-haut. Une sélection achevée avec Michel Bussi, qui retient donc Petit Pays de Gaël Faye ou Yeruldelgger, de Ian Manook Chaque écrivain s’est ainsi livré au jeu, en retenant cinq livres – nous n’en avons ici retenu que les plus appréciés de la rédaction, ou ceux que nous avions pu faire découvrir.On peut accéder à cette sélection depuis cette adresse (lien iTunes / Books)