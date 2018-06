Amazon et Apple, nouvelles nounous de vos enfants

Il aura fallu 5 ans à cette application de lecture et de divertissement destinée aux enfants pour arriver sur iOS. Etonnant.



Conçu pour les 3-12 ans, le service d’abonnement d'Amazon donne accès illimité à 10.000 livres, films et séries télé pour un prix défiant toute concurrence. L’application permet également aux parents de contrôler l'usage que fait leur progéniture de l’application – en définissant des temps de lecture, de visionnage ou encore des critères d’accessibilité.

Compatible avec les tablettes, les téléphones, les liseuses et bien évidemment les enceintes connectées, le service sera maintenant disponible sur les appareils Apple.



Cette collaboration marquerait donc peut être la fin de la guéguerre qui sévissait entre les deux géants puisque l’application préférée des enfants sera maintenant disponible sur la tablette favorite des parents, pour avoir accès à leur divertissement favori, en toute autonomie. Que de faveurs !

Amazon a également annoncé l'amélioration du contrôle parental pour la version iOS 12 à venir. Un contrôle total donc, mais de loin quand même. Eh oui, ça s’appelle Free Time : ainsi, on peut faire la lecture sans livre et sans voix, et même sans être là du tout d’ailleurs.