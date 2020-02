Au Canada, l’affection pour les livres audio ne faiblit pas, bien au contraire

Chaque année, BookNet Canada révèle les habitudes des lecteurs du pays et un état des lieux de son marché de l’édition à travers différentes études et rapports. Les données statistiques de 2019 mettent en lumière l’intérêt des lecteurs canadiens pour les formats numériques, notamment le livre audio.





Photo d'illustration : Foundry Co, pixabay license



Les données de ce rapport ont été recueillies à partir d’un sondage en ligne sur le site de l’organisme. Les chiffres, qui sont désormais rendus publics, ont permis de recenser les habitudes des lecteurs anglophones basés au Canada.



Selon l’étude, les livres numériques ont toujours le vent en poupe. Parmi les ventes totales de livres au Canada sur l’année passée, 5 % viennent de son pendant audio, contre 3,6 % en 2018. Les ebooks, eux, se maintiennent à 17 %.



Parallèlement, les ventes de livres imprimés sont légèrement en baisse. Les livres reliés ou cartonnés ne représentent plus que 24 % des ventes totales alors qu’en 2018, le chiffre atteignait 25,9 %. Le format poche reste le grand favori et assure toujours près de la moitié des ventes enregistrées sur l’année (49 %).



BookNet rappelle toutefois que le nombre de ventes d’ouvrage en version audio reste sous-évalué et ne dresse pas un réel panorama de son succès auprès des Canadiens. 26 % des livres audios ont en effet été acquis via un service d’abonnement, que peu de répondants à l’enquête ont estimé faire partie de la catégorie « achat ».