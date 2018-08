Audible propose désormais des programmes de fitness

Dans un souci de diversification de ses activités, mais aussi parce que nombre d'utilisateurs de livres audio sont aussi des sportifs, Audible, filiale d'Amazon spécialisée dans les audiobooks, annonce la création de programmes de fitness. Autrement dit, des programmes au cours desquels un coach vous motive, en alternance avec une musique entrainante. Très bien, mais les récits alors ?

En partenariat avec l'application Aaptiv, qui est justement spécialisée dans les entraînements et autres séances de jogging, Audible, aux États-Unis, propose plusieurs programmes audio pour accompagner la pratique du sport et des méthodes vers le bien-être, qu'il s'agisse de la course à pied ou de la séance de méditation quotidienne.

Les trois premiers programmes de l'offre proposent un accompagnement à la voix, par un coach, mâtiné de courtes sessions musicales destinées à maintenir la motivation et la concentration. D'autres programmes et activités devraient suivre dans les prochaines semaines, dont un pour les voyageurs ou pour les sportifs qui s'ennuient vite. Le partenariat avec Aaptiv propose 20 entraînements (ou jours) par programme.

L'offre dure jusqu'au 5 septembre 2019, ce qui laisse largement le temps de les terminer au moins une fois — sauf en cas de flemme trop aigüe. Ensuite, difficile à dire, mais Audible se basera peut-être sur les statistiques d'utilisation pour prolonger ou non l'expérience. La bibliothèque Audible contient déjà des ouvrages Santé et Bien-Être, mais il s'agit bien de livres audio au sens propre du terme, avec des chapitres et une trame.

Audible cherche visiblement à diversifier sa bibliothèque, possiblement pour devenir l'unique application utilisée par les possesseurs de smartphones pour tout ce qui concerne l'audio, un peu comme Amazon le souhaite avec Kindle pour le livre.



Cela dit, Audible USA a récemment annoncé des départs au sein de sa division consacrée aux podcasts, ce que beaucoup ont interprété comme un signe d'échec ou, en tout cas, de réorganisation de la stratégie contenus de la firme.