Avec Bubble, les libraires BD se mettent au “Click & Collect”

L'application de classement de bandes dessinées Bubble vient d'ouvrir un nouveau chapitre dans son histoire en intégrant la possibilité, pour ses utilisateurs, de consulter les stocks de leur librairie BD de proximité pour y réserver un titre, ou encore d'en commander un. 19 établissements ont décidé de rejoindre Bubble, qui leur propose ainsi une solution de « Click & Collect ».

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



L'application de classement et de découverte de bandes dessinées, comics et mangas Bubble, après une campagne de financement participatif qui a largement dépassé son objectif (77.000 € collectés sur 35.000 € visés à l'origine), s'ouvre aux librairies de bandes dessinées. 19 d'entre elles ont intégré l'offre de l'app, qui affiche désormais leur stock et permet aux utilisateurs de réserver et commander des titres.

« Nous vivons dans une époque où le monde évolue à plusieurs vitesses. D'un côté les membres du jury du Prix Renaudot incluent dans leur sélection un livre autoédité par Amazon et pose quelques questions sur le rapport de force qui s'installe pour les librairies indépendantes qui devront commander le livre chez leur dangereux concurrent dans le meilleur des cas ou voir les ventes passer directement sur le site du leader du e-commerce », nous explique Thomas Mourier, Content Manager pour Bubble.

« Et, d'un autre côté, les librairies indépendantes spécialisées BD se fédèrent autour de l'application Bubble et proposent aux utilisateurs de consulter les stocks et réserver dans leurs librairies sans frais supplémentaires, mais aussi de bénéficier de la livraison à domicile, de la gestion de leur collection ou encore de dénicher les dernières pépites grâce à sa proposition éditoriale », poursuit-il.

Pour rappel, l'application prélève une commission sur les ventes ecommerce, étendue aux librairies, qui va de 9 à 15 % du prix de la vente, en fonction du vendeur et du volume de ventes mensuel.

Les librairies partenaires sont les suivantes :

Au Repaire des Héros, 2 rue de l’Aiguillerie, 49100 Angers

BDFugue café, 11 rue Sainte-Ursule, 31000 Toulouse

BDnet Bastille, 26 rue de Charonne, 75011 Paris

Bulle, 13 rue de la Barillerie, 72000 Le Mans

Bulles de salon 87 rue Daguerre, 75014 Paris

Bulles Do — La Voie des Bulles, 47 Rue Jean Châtel, 97400 Saint Denis

Bulles en Tete Batignolles, 54 rue des Dames, 75017 Paris

ComicStore, 5 Rue de Bolliet, 73000 Bassens

Funambules, 55 rue Jeanne d'Arc, 76000 Rouen

L'antre du Snorgleux, 4 rue Moustier, 13001 Marseille

L'expérience, librairie 5, place Antonin Poncet, 69002 Lyon

La Bederie, 37, rue des Cordeliers, 13100 Aix-en-Provence

La Case à Bulles, 46 avenue de la Marne, 92600 Asnières-sur-Seine

La Mysterieuse Librairie Nantaise, 2 rue de la Paix, 44000 Nantes

La Librairie Grefine, 57 rue Saint-Nicolas, 17000 La Rochelle

La tête a Toto, 22 Rue Poissonnière, 75002 Paris

Les Petits Ruisseaux, 11 rue Villeneuve, 31300 Toulouse

Lumières d'Août, 7 rue de l'école, 76000 Rouen

Momie Grenoble, 1 rue Lafayette, 38000 Grenoble