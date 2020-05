Avec Perks, la plateforme d'abonnement Scribd déborde de contenus

Depuis quelques années, Scribd avait expérimenté des partenariats avec Spotify, Hulu et même avec le New York Times. Désormais, c’est avec de nouveaux acteurs que Perks débarque : Pandora Plus (spécialisé en musique et podcast sans pub) et Tuneln Premium (sport en direct, actus, musique et podcast).Mais ce n’est pas tout : on retrouve également Peak (sport cérébral), CuriosityStream (documents et séries), ainsi que CONtv + Comics (films et comics), FarFaria (livres illustrés pour enfants lus) et MUBI (films divers).Tous ces services relèvent de la niche, en regard de ce que Scribd peut être, mais sont autant de portes d’entrée pour inciter les utilisateurs à souscrire. Et ceux qui le sont déjà profitent alors d’une manne de contenus plus diversifiés — tandis que les partenaires ouvrent leurs sources de revenus.Avec le risque tout de même de se voir cannibalisé : les différentes solutions pratiquent en effet l’abonnement avec des tarifs compris entre 2,99 $ et 10,99 $. L’équilibre est fragile entre le chiffre d’affaires réalisé, la visibilité accrue et l’intégration à Scribd.Perks est également accessible pour les francophones, à partir de 6,99 €.