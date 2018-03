Cinq nouvelles fonctionnalités sur Google Play Books

Hier, Google annonçait les ajouts sur son blog . On retrouve ainsi la fonctionnalité Smart Resume : ainsi lorsque l’utilisateur décidera de reprendre son récit après un temps de pause, l’ajout de Smart Resume permettra de reprendre la lecture au début du mot ou de la phrase en cours. Il sera ainsi plus simple de se remettre dans le bain sans se retrouver perdu au milieu du roman.Il est sera aussi possible de régler la vitesse de lecture et de marquer certains passages des audiobooks. Bookmarks permettra à l’auditeur de sélectionner ses moments préférés pour les retrouver plus facilement dans l’application Google Play Books. Un simple click sur l’icône marque-page pendant la lecture permettra de revenir à ses citations favorites à tout moment.Autre nouveauté, il est maintenant possible d’ajouter sa bibliothèque d’audiobooks à la routine quotidienne personnelle gérée par le Google Assistant, et ce via l’application Google Home. Alors, au petit matin, entre l’énumération des rendez-vous de la journée et les infos trafic sur le trajet du boulot, on pourra dorénavant ajouter un peu de lecture pour égayer tout ça.