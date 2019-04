Comment transformer Amazon en promoteur des bibliothèques

Antoinette van de Rieth, CC BY ND NC 2.0



Antoinette van de Rieth, CC BY ND NC 2.0

Dès 2014, l’idée d’une extension qui profiterait de la base de données Amazon pour rapatrier des lecteurs vers des librairies indépendantes avait germé. Amazon Killer , de son doux nom, et pourtant créée par un Français, portait haut et fort les couleurs de la lutte contre le cybermarchand — déjà pointé comme un acteur redoutable.Plus tôt, cette même année, une extension proposait aux internautes, quand ils surfaient sur le site de ecommerce, de pouvoir télécharger via le protocole Torrent , le livre dont on consultait les informations. Et bien entendu, pour un montant de rien du tout : l’idée était de rerouter l’internaute vers des sites de téléchargements assez illégaux. Il ne fallait cependant que 72 heures pour qu'elle soit supprimée.L’idée de se servir d’Amazon pour promouvoir les librairies indépendantes avait fait des émules : en France, une solution similaire à Amazon Killer avait germé en juillet 2015. Le Même en mieux fonctionnait sous Chrome et Firefox, développé par Place des libraires, pour tenter de saper un peu plus les bases d’Amazon. Et sensibiliser au fait que le prix du livre, en France, est le même partout : alors, pourquoi ne pas se rendre en librairie ?Et voici qu’une ancienne petite merveille refait surface : Library Extension était apparue en 2013, pour Chrome. Son principe était rudement simple : toujours en partant d’Amazon, inciter le lecteur à réserver le livre désiré dans sa bibliothèque locale. Un simple bouton permet d’interroger la base de données d’une bibliothèque, pour parcourir son catalogue.LibEx fonctionne cependant avec les États-Unis, le Canada et l’Australie, mais pas l’ensemble des établissements de ces territoires. Trois bases de prestataires sont ainsi proposées : OverDrive (filiale de Kobo Rakuten), Hoopla ou BiblioCommons. À installer depuis cette adresse Seule limitation, elle ne fonctionne pas avec les livres numériques de fournisseurs comme 3M Cloud Library.via The Digital Reader