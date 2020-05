Dans le monde du livre numérique: comment est né le format EPUB?

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



La prolifération des formats

La nécessité d’un format standard

L’EPUB succède au format OeB

Au format PDF (Portable Document Format), format vétéran créé dès juin 1993 par Adobe, s’ajoutent à la fin des années 1990 plusieurs formats propriétaires permettant de lire des livres sur les logiciels de lecture des PDA et liseuses du marché.Ces logiciels sont par exemple le Palm Reader (pour le Palm Pilot, le PDA de Palm), le Franklin Reader (pour l’eBookMan, le PDA de Franklin), le Rocket eBook Reader (pour la liseuse Rocket eBook de NuvoMedia), le Gemstar eBook Reader (pour la liseuse Gemstar eBook de Gemstar), le logiciel de lecture de Cytale (pour la liseuse Cybook de Cytale), le Glassbook Reader (pour les livres de la société Glassbook), le Peanut Reader (pour les livres de la société Peanut Press), entre autres.Ces logiciels de lecture - et le format correspondant - sont liés le plus souvent à un appareil donné et ne peuvent donc pas être utilisés sur d’autres appareils. La même remarque vaut pour les formats, qui ne peuvent pas être lus par d’autres logiciels de lecture.Inquiets pour l’avenir du livre numérique qui, à peine né, propose presque autant de formats que de titres, certains insistent sur l’intérêt sinon la nécessité d’un format standard.À l’instigation du NIST (National Institute of Standards & Technology) aux États-Unis, l’Open eBook Initiative voit le jour en juin 1998 et constitue un groupe de travail de 25 personnes sous le nom d’Open eBook Authoring Group.Ce groupe élabore le format OeB (Open eBook), un format de livre numérique basé sur le langage XML et destiné à normaliser le contenu, la structure et la présentation des livres numériques.Le format OeB est défini par l’OeBPS (Open eBook Publication Structure), dont la version 1.0 est disponible en septembre 1999. L’OeBPS propose une version originale et une version ouverte. La version ouverte, téléchargeable gratuitement, appartient au domaine public. La version originale, payante, est destinée aux professionnels puisqu’elle doit souvent être associée à une technologie DRM (Digital Rights Management) permettant de contrôler l’accès aux livres numériques sous droits.Fondé en janvier 2000 pour prendre la suite de l’Open eBook Initiative, l’Open eBook Forum (OeBF) est un consortium industriel international regroupant des constructeurs d’appareils mobiles, des concepteurs de logiciels, des éditeurs, des libraires et des spécialistes du numérique (avec 85 participants en 2002).Le format OeB devient vite un standard qui sert lui-même de base à de nombreux formats, par exemple le format LIT pour le Microsoft Reader ou le format PRC pour le Mobipocket Reader (qui sera racheté en avril 2005 par Amazon en vue du lancement du Kindle). D’autres formats sont créés en parallèle pour les livres braille et audio, par exemple le format DAISY.L’Open eBook Forum devient l’International Digital Publishing Forum (IDPF) en avril 2005 et le format OeB laisse la place au format EPUB (acronyme de « Electronic PUBlication ») en septembre 2007.Ce nouveau standard est largement utilisé par les éditeurs parce qu’il facilite le reflowing, à savoir la mise en page des livres sur tout appareil de lecture (liseuse, tablette, smartphone, ordinateur) en fonction de la taille de l’écran.L’autre standard étant le PDF (qui, après avoir été un format propriétaire, devient un standard ouvert et une norme ISO en juillet 2008), les nouvelles versions d’Adobe Acrobat (logiciel permettant de créer des PDF) permettent de créer des fichiers PDF compatibles avec le format EPUB.Le format EPUB original est lui-même suivi de versions plus récentes, d’abord l’EPUB2 en mai 2010 puis l’EPUB3 en octobre 2011.(à suivre...)Source : Le Livre 010101 - aux formats EPUB, PDF, Kindle et DAISY