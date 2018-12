Darty se débarrasse du Kindle, au profit de Kobo - exclusivement

Voilà maintenant plus de deux ans que le rachat de Darty par Fnac est effectué. Mai 2016, la déflagration de la bombe lancée par Alexandre Bompard se propageait un peu partout. Avec, mi-octobre de cette même année, une plateforme de vente regroupant toute l’offre Darty chez Fnac.





présentoir Kindle - Kobo - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Kindle, c'est bon, vendez-en

Action, réééééééééaction

À l’époque, nous avions remarqué l’absence évidente et assez prévisible, du Kindle, pourtant en vente chez Darty depuis plusieurs années. Virgin, paix à sa marque, avait en son temps annoncé avec tambour et fanfare qu’il serait la première enseigne, hors Amazon, à commercialiser le Kindle en France. Et ce, en même temps que le nouveau Cybook Odyssey de Bookeen.Darty avait emboîté le pas, référençant alors le Kindle le 25 octobre de l’année suivante. Une idée génie, évidemment, qui offrait à la société américaine des dizaines de magasins de présence, et autant de vitrines pour évangéliser autour de son service. Et bien entendu, jamais Amazon n’avait communiqué de données sur les ventes ni partagé les clients nouvellement créés.Soit. Ce type de partenariat, monté aux États-Unis ou en Angleterre, n’avait jamais abouti à de grandes réussites. Pour preuve, Wal-Mart avait mis un terme à un partenariat que les deux opérateurs avaient validé en mai 2011. Un an plus tard, le revendeur comprenait pleinement son erreur, et décidait qu’on ne l’y reprendrait plus.Moralité, c’est avec Kobo, bien des années plus tard que Wal-Mart s’est lancé. Certes avec des années de retard sur Amazon, mais au moins pouvait-on y voir une tentative pour collaborer avec un acteur un peu plus vertueux. En réalité, Amazon bénéficiait bien plus de ces accords que le partenaire qui s’y aventurait.Quand Darty fut racheté par Fnac, on pensait que les jours du Kindle étaient comptés, et qu’il ne se passerait pas bien longtemps avant que le produit soit déférencé. La création d’une plateforme Fnac où les produits Darty étaient d’ailleurs commercialisés s’était d’ailleurs opérée sans les liseuses d’Amazon.Et pour cause : Fnac et Kobo marchent main dans la main avec une offre commune depuis plusieurs années maintenant. Et le partenariat tripartite avec Orange autour d’une offre d’ abonnement pour audiolivres montre que la dynamique est bien là. On attendra de voir, au terme des six mois de cette mise en avant, si le projet fait autant pschit que l’opération autour de la BD numérique, avec izneo – également propriété pour moitié de Fnac.Sauf que non : il aura fallu attendre près de deux ans pour que, finalement, toute la gamme Kindle disparaisse de chez Darty. Avec ce clin d’œil que l’on savourera : toute recherche sur darty.fr avec le terme Kindle mène inexorablement à... des appareils de Kobo. Seules les housses pour la liseuse d’Amazon demeurent – ou encore des tensiomètres et une balance... soit.La recherche avec ebook fera en revanche ressortir trois modèles, commercialisés par un vendeur partenaire.La même recherche sur fnac.fr fera ressortir une offre pour des modèles Kindle, certes, mais qui sont également proposés par des revendeurs extérieurs, profitant de la place de marché de Fnac.Ce qui est plus étrange, c’est que le terme ebook ne fait pas ressortir d’autre opérateur que Kobo : exit Bookeen. D’ailleurs, aucun produit de Bookeen n’est référencé par Darty, pourtant revendeur fut un temps. Et ce, alors que les liseuses Cybook Muse et Saga sont bien commercialisées sur fnac. fr... Le cœur a ses raisons, faut-il croire.La question reste : quand est-ce que Darty bénéficiera en revanche de l’offre Kobo by Fnac, d’une manière ou d’une autre ?