Des livres numériques chez SFR avec la bibliothèque Youboox

Alors qu’Orange s’est associé durant un temps à izneo pour valoriser la plateforme de BD numérique, puis à Kobo et Fnac pour les audiolivres , SFR signe donc avec Youboox. Au menu quelques milliers de titres dans différents genres : romans, BD, polar, guides, recettes, etc. Les ouvrages seront également accessibles hors connexion durant 30 jours.L’offre est proposée pour 10 € par mois, sans engagement ou mise à disposition gratuitement suivant sa propre solution d’abonnement. Elle sera alors accessible durant les six prochains mois, sans réengagement, et désactivée à date.Il faudra télécharger l’application Android ou iOS Youboox pour tout cela et s’identifier comme client SFR. Pour ceux qui sont déjà abonnés et clients de l’opérateur, il faudra de désabonner et réinstaller, après suppression, l’application. On souligne toutefois que le catalogue Youboox One de SFR est légèrement distinct de celui proposé par Youboox.Deux solutions existent, à 9,99 € pour livres et BD uniquement et 11,99 €, ajoutant la presse. Sept jours d’essai sont dans tous les cas accordés.Par le passé, Youboox a multiplié les partenariats, comme avec l’opérateur Orange Tunisie ou la chaîne AccorHotels. L’entreprise avait également signé avec le département de l’Essonne pour la constitution d’une bibliothèque à destination des collégiens.Pour SFR, les forfaits Red permettront de profiter des quelque 120.000 ouvrages de la la gamme. Notons également que les internautes qui souscriront à une Red Box sans engagement pourront aussi bénéficier de l’offre Youboox One.