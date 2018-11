Des livres numériques pour tous avec l'acte européen sur l'accessibilité

Le Parlement et le Conseil européens ont annoncé être parvenus à un accord sur l'Acte européen sur l'accessibilité, un paquet législatif qui, comme son nom l'indique, couvre plusieurs domaines relatifs au handicap et à l'accessibilité aux biens et services. Ainsi, des produits, comme les smartphones, les services bancaires, mais aussi les livres numériques et les lecteurs ebook devront se plier à un certain nombre de règles.

Ce jeudi 8 novembre, le Parlement européen et le Conseil européen se sont entendus autour d'une directive particulièrement attendue par un certain nombre de citoyens de l'Union européenne, au moins 80 millions, selon les estimations. Elle va introduire des obligations visant à améliorer l'existence et le quotidien de personnes atteintes de handicap(s).

« Ces règles tant attendues changeront les choses non seulement pour les millions de citoyens handicapés, mais aussi pour un plus grand nombre de personnes, comme les personnes âgées. Désormais, une personne handicapée pourra utiliser des machines en libre service et des produits du quotidien tels que des ordinateurs, des téléphones et des livres numériques », indique Morten Løkkegaard, rapporteure au sein du comité sur le marché intérieur.

Le législateur européen affirme que la directive aura un effet réel sur les vies des personnes concernées, sans pour autant devenir un obstacle pour l'innovation ou pour l'économie, notamment vis-à-vis des petites entreprises. Les ambassadeurs des pays membres et le comité sur le marché intérieur du Parlement doivent désormais valider l'accord, avant que la directive ne soit soumise au vote du Parlement, en plénière, puis acceptée par le Conseil des ministres de l'Union européenne.

Des livres numériques plus accessibles

La section VII de l'annexe 1 de cet acte européen sur l'accessibilité évoque plus particulièrement le cas des livres numériques et des appareils dédiés à leur lecture. On y trouve plusieurs mesures destinées à faciliter l'achat, l'accès et la lecture des ouvrages, comme l'intégration d'alternatives au contenu visuel des livres numériques, la mise en conformité des sites internet d'accès et d'achat aux livres numériques ou encore le design et l'emballage des lecteurs ebook, pour s'assurer de leur facilité d'utilisation par tous.

A priori, le design même des lecteurs de livres numériques devrait se trouver modifié par l'acte européen sur l'accessibilité, puisque ce dernier prévoit l'ajout de fonctionnalités liées à la synthèse vocale et au contrôle du volume sur les appareils. Reste à voir si le texte subira des modifications et si des dérogations seront accordées à certaines sociétés.

Les organisations qui représentent les personnes concernées par un handicap se montrent partagées par le texte, satisfaites qu'une directive spécifique soit mise en œuvre sur le sujet, mais regrettent une certaine timidité de l'Union européenne sur certains sujets. L'Union européenne des Aveugles déplore ainsi une directive « essentiellement numérique ». En effet, « les États membres ont évité de couvrir de manière significative l'environnement bâti, le tourisme et les transports urbains », indique l'organisation.