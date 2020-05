Des plateformes pour sensibiliser les familles aux gestes de sécurité et de santé

EbooKids est une plateforme de littérature jeunesse qui permet aux enfants de 3 à 9 ans ainsi qu’à leur parent de lire en streaming et surtout en illimité des centaines d’histoires inédites. Durant le confinement, le site a lancé deux collections pour expliquer le coronavirus aux enfants, il s’agit aujourd’hui de les préparer à une nouvelle phase importante : le déconfinement.





Sensibiliser la population aux risques en vidéo



De son côté, et pour les plus grands cette fois, Born Safety spécialisé dans la sensibilisation aux risques propose tout son catalogue en accès gratuit et illimité « afin que chaque personne puisse avoir à sa disposition les éléments de prévention aux risques en entreprise et à domicile » explique le communiqué.



Une bande dessinée pour préparer

les enfants à leur retour à l'école



De très nombreux contenus pour les citoyens ont déjà enrichi la plateforme pour évoquer les risques pour tous (maison, route, trajets, législation...). Avec un format de vidéos animées de 40 secondes maximum, qui répondent à une question de prévention, BornSafety.com permet également de sensibiliser les particuliers et leur famille aux risques.



Parmi les thèmes traités :



– Réagir en cas d’arrêt cardiaque

– Fabriquer un masque chez soi

– Eviter l’épuisement en télétravail

– Nettoyer son téléphone mobile

– Le risque électrique à la maison

– La transmission d’un virus

– Prendre la route sereinement



Pour retrouver les vidéos, c’est à cette adresse.