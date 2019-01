Dickens et Tolkien réalisent un audiolivre inédit, pour la jeunesse

Michael GR Tolkien est un poète, auteur de six recueils, mais qui s’était fait refuser partout pour son ouvrage jeunesse Wish. Le texte était inspiré de l’œuvre en prose de Florence Bone, The Rose-Coloured Wish, paru en 1923. C’est finalement par le biais de l’autopublication que le texte avait vu le jour.Avec Gerald Dickens, il avait collaboré à la réécriture d’un classique de la littérature jeunesse que Gerald allait lire. Il était donc question de produire un ouvrage papier et une version audiolivre. Nous étions alors en août 2010, et il avait fallu attendre deux ans pour que les projets aboutissent. Avec, à terme, deux livres pour enfants, dont Wish...Une histoire « intemporelle que les enfants apprécieront encore dans des années. Michael Tolkien l’a ravivée par le biais d’une nouvelle narration », assurait alors Gerald Dickens. Quant à la collaboration de deux descendants d’auteurs britanniques des plus fameux, cela avait été « je dois dire, purement fortuit », assurait Michael Tolkien Les deux hommes voient enfin le bout du tunnel avec Wish, autopublié chez Authorhouse en 2013. L’histoire est celle de deux enfants qui allaient utiliser la chaîne de pierre d’un sorcier maléfique pour sauver leur vallée. Un texte que Michael présentait comme un hommage au texte de Florence Bone, aujourd’hui tombé dans l’oubli.Dickens a donc enregistré le récit – l’homme est aujourd’hui connu pour ses one-man-shows, basés sur les romans de son arrière-grand-père. Si, entre temps, le livre papier a été publié chez Union Bridge Books, la version audio n’est disponible que chez Audible – ce qui induit une exclusivité, comme la filiale d’Amazon sait en produire...Un extrait est disponible ci-dessous :via The Bookseller