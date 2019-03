Ebook : Les 10 livres les plus empruntés en bibliothèque

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Le top 10 des titres les plus empruntés en France, pour l’année 2017 (données ministère de la Culture, qui, étourdi, en a oublié d’indiquer le nom des traducteurs) montre une corrélation entre les politiques d’acquisitions et les pratiques d’emprunts. En 2018, on recense plus de 1,1 million de prêts numériques effectués, depuis l'ouverture du service PNB. Mais quels sont les ouvrages les plus plébiscités ?En effet, seuls six des dix titres se retrouvent dans les ouvrages les plus empruntés en fiormat numérique.En revanche chose intéressante : dans le baromètre des prêts et acquisitions de 2017, présenté en avril 2018, on retrouve un écho aux emprunts d’ouvrages papier.Chanson douce figure bien en première position des deux palmarès, papier et numérique. L’amie prodigieuse, ici en 2e et 3e position, est classée 3e et 6e dans le palmarès des emprunts papier de fiction adulte et Le charme discret de l’intestin, ici 9e, est en première position du palmarès des emprunts papier de documentaire adulte.En revanche, Gaël Faye et Françoise Bourdin qui occupaient en fiction adulte les 2e et 3e places ont disparu tout bonnement On pourra comparer, avec prudence, les prêts aux ventes de livres de l’année 2017 : en effet, selon GfK, Astérix et la transitalique avait pris la première place…Mais les recoupements entre prêts numériques et meilleures ventes n’apparaissent pas si clairement. À l’exception de L’amie prodigieuse (pour les tomes 1 & 2) et du livre de Paula Hawkins, aucune correspondance ne s’opère.