Elle était Israélienne, lui Suédois : ils s'unirent sur un livre audio

14 ans d'existence, trois de rentabilité

illustration : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Cette acquisition marquera une nouvelle évolution pour Storytel, qui avait déjà bouclé une année 2019 exceptionnelle et démarrait 2020 sur les chapeaux de roues. Avec une croissance de 45 % à 430 millions de couronnes suédoises pour le premier trimestre (41 millions €), Storytel a endossé la cape d’anti-Audible au niveau mondial. Et même l’arrivée récente d’ Amazon sur son territoire ne paraît pas déconcerter l’opérateur.Fort de ces résultats, le service de streaming annonce l’achat de iCast, qui a passé la dernière décennie à accumuler les ouvrages audio en hébreu. Fondée en 2006, la société a débuté comme fournisseur de podcasts, avant de s’attaquer, en 2010, au marché du livre audio.À ce jour, plus de 2500 références occupent ses étagères, et la bibliothèque référence des auteurs israéliens, bien entendu, ainsi que d’autres du monde entier. Sa rentabilité est assurée depuis trois ans, assure son PDG et fondateur, Moti Lippmann.Il prendra par ailleurs le poste de directeur régional Storytel en Israël. « L’expérience internationale et unique de Storytel, ainsi que ses capacités technologiques donneront un nouvel élan au marché israélien », assure-t-il.Les détails de l’acquisition n’ont évidemment pas été rendus publics, mais Storytel garantit qu’il ne s’agit pas d’un investissement trop lourd. Le paiement s’effectuera en effet sous la forme d’actions de Storytel, reversées aux propriétaires de iCast, indique le communiqué commun.« Je remercie l’équipe iCast pour sa confiance et son dévouement au fil des ans, qui ont conduit à la création d’un marché du livre audio en Israël et la formation d’une société qui réalise des bénéfices depuis trois ans », conclut Lippmann.Pour Jonas Tellander, fondateur et PDG de Storytel, cet accord mutualise les forces des deux structures, et répondra au fort potentiel de croissance de ce format sur le territoire. Autant qu’à améliorer plus encore sa notoriété auprès des lecteurs.