En 2020, le Digital Publishing Summit se déroule en ligne

L'humain et les modes de consommation. Imaginer la suite.

Les industries créatives : le rôle de l'industrie de l'édition et des politiques après la crise de Covid-19

Les industries culturelles après le Covid-19. Quels modèles économiques promis au succès ?

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Prévu à l'origine à Madrid, le Digital Publishing Summit 2020 adopte une forme particulière, dématérialisée : il est possible de s'inscrire sur le site de l'EDRLab pour participer malgré tout, à distance, aux présentations et aux débats. Des entrevues en ligne, qui réorganisent le planning initial : du 1er et 2 juin, les réjouissances se dérouleront désormais du 1er au 12 juin prochain.Le laboratoire européen du livre numérique indique par ailleurs que l'événement verra la création de trois groupes de travail chargés de penser l'après-crise sanitaire, dans la perspective de l'édition numérique. « Une vague numérique se dessine, qui pourrait bien ne pas mourir [après la crise]. Ainsi, les innovations discutées lors des autres Digital Publishing Summit ont de grandes chances de toucher le grand public. »Les trois groupes de travail seront les suivants :Enfin, un petit rattrapage serait prévu en novembre prochain, à Madrid, si les conditions le permettent, pour poursuivre et conclure les débats lancés par ces sessions en ligne, sous la forme d'un événement intitulé « Boutique Edition », qui reste à définir.Il est possible de s'inscrire au Digital Publishing Summit 2020 à cette adresse