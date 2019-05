Google apprend à lire à vos enfants – et gare à eux (ou vous...)

Rivet peut lire des mots isolés ou des passages entiers, mais surtout, elle est censée permettre à ses utilisateurs d’améliorer leur prononciation en écoutant la lecture faite par l’enfant avant d’indiquer quels mots ont été mal prononcés et pourquoi. Le tout est habillé d’une dimension ludique (avec un système de points), l’idée étant visiblement d’encourager les enfants à améliorer leurs capacités de lecture de façon indépendante, sans l’aide d’un adulte.Google précise que toutes les données vocales sont directement traitées en circuits fermés par l’application, une garantie suffisante, semble-t-il, pour ce qui est de la confidentialité des données. L’application fonctionne sur Android et iOS, sur smartphone et tablette. Elle n’est disponible pour l’instant que dans onze pays anglophones, mais, en cas de succès, on peut aisément parier sur un développement dans d’autres langues.Rivet est cependant disponible dans 11 pays, en passant par le Google Play Store ou l’ App Store , sur une multitude d’appareils, smartphones et tablettes.« Notre objectif est de fournir aux enfants du monde entier des solutions pratiques de lecture de haute qualité — ainsi que de garantir aux parents occupés une tranquillité d’esprit —, qui les accompagne dans leur parcours de lecture », assure l'Area 120.Des fonctionnalités nouvelles seront implémentées dans les prochains mois, pour améliorer l’outil, et l’étendre à un plus grand nombre de locuteurs.