Kindle : fini de jouer, ou de faire autre chose que de lire

photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

La possibilité de développer des outils pour la liseuse de la firme Amazon fut introduite en janvier 2010, avec le Kindle Developpment Kit, dont la version bêta arriva le mois suivant. Mais progressivement, cet accès à des contenus tiers, qui devaient faire le bonheur des finances de la firme se heurtera aux difficultés techniques : l’encre électronique a bien des qualités, mais les différents appareils n’avaient pas vraiment les ressources nécessaires pour supporter de gros développements.D’autant que seuls les détenteurs d’une adresse aux États-Unis pouvaient accéder à ces offres. Aujourd’hui, quelques 500 produits sont disponibles dans la rubrique Active Content, avec une multitude de jeux – échecs, sudoku, et même les mots croisés du New York Times. Mais cette époque est révolue : Active Content tire le rideau. (via Mobileread De fait, la fonctionnalité avait été abandonnée en 2014, quand la firme expliqua que le Kindle Voyage ne supporterait pas ces formats. Par la suite, les modèles de liseuses étaient privés de ces contenus. Il n’allait falloir qu’un pas pour que la section soit définitivement supprimée de la boutique Kindle.Avec l’arrivée des tablettes Kindle, Active Content ne servait plus à rien : toutes les offres disponibles via le Google Play devenaient accessibles. Et un flot d’applications s’ouvraient aux utilisateurs.En somme, chronique d’une mort annoncée, et qui est désormais réalité.via The Digital Reader