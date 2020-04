L'application Thorium Reader peut désormais lire les livres audio

(photo d'illustration, Jeff Blackler, CC BY 2.0)

Capture d'écran de l'application Thorium Reader





Dans les prochains mois, annonce l'EDRLab, l'application pourra accueillir des fichiers DiViNa,



Il est possible Dans les prochains mois, annonce l'EDRLab, l'application pourra accueillir des fichiers DiViNa, destinés à la bande dessinée numérique , et proposera de nouvelles fonctionnalités, dont la lecture à voix haute de fichiers EPUB, la possibilité d'annoter les textes ou encore des adaptations d'interface pour les personnes dyslexiques.Il est possible de télécharger Thorium Reader à cette adresse

Compatible avec des lecteurs d'écran comme Jaws, NVDA, Voice Over et Narrator, l'application Thorium Reader se veut aussi particulièrement accessible. Aussi, l'arrivée des livres audio au sein des formats pris en charge est-elle un pas supplémentaire vers « l'égalité des médias » recherchée pour l'outil, souligne Laurent Le Meur, directeur technique de l'EDRLab, sur le blog de la structure Thorium Reader peut ainsi lire les livres audio proposés dans le format standard pour le livre audio mis au point par le World Wide Web Consortium (W3C), pensé comme un équivalent de l'EPUB pour l'audio. Interopérable, plus riche en métadonnées et en fonctionnalités comme une table des matières, ce format doit transformer le marché du livre audio et la manière d'écouter ces derniers.