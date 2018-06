L'environnement Kindle d'Amazon peut désormais lire l'arabe

Grande nouvelle pour de nombreux lecteurs du monde entier : l'environnement Kindle d'Amazon, soit la librairie, les appareils de lecture, les applications, mais aussi Kindle Direct Publishing, peut désormais lire et afficher l'arabe. Amazon a annoncé cette nouvelle fonctionnalité, très attendue, avec un catalogue de 12.000 titres.



Mieux vaut tard que jamais : des années après le lancement de son service Kindle pour la lecture numérique, Amazon y accueille enfin des livres en langue arabe. Des détails techniques s'opposaient à cette arrivée, tant du côté des caractères que du sens de lecture, mais les ajustements ont été faits.

C'est un catalogue de 12.000 titres que revendique Amazon, qui cite les classiques Naguib Mahfouz et Nizar Qabani, des best-sellers arabes plus récents comme Al Aswad Yaliko Biki d'Ahlam Mosteghanemi et Harbo Alkalbi Athania d'Ibrahim Nasrallah (The Second War of the Dog), récompensé par le Prix international de la fiction arabe 2018.

D'autres best-sellers, disponibles en traductions, sont cités, dont How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie, Diary of a Wimpy Kid de Jeff Kinney, Le Conte de deux cités de Charles Dickens et bien sûr l'incontournable Harry Potter.

« Nous sommes ravis de pouvoir mettre à la disposition des centaines de millions d'arabophones du monde entier des livres Kindle en arabe », a déclaré David Naggar, vice-président de Kindle. « Ceci est une autre étape dans notre travail en cours pour offrir plus de choix et de sélection aux lecteurs. »



Les livres en arabe présentent les mêmes fonctionnalités que les autres, avec réglage des marges, de la taille des caractères, de l'arrière-plan...

Par ailleurs, les auteurs arabophones auront désormais la possibilité d'autopublier leurs livres au sein du service Kindle Direct Publishing. Mine de rien, c'est un énorme marché auquel Amazon vient de s'ouvrir, puisque l'on compte 300 millions de locuteurs arabophones dans le monde.