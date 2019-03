L'OVNI : mettez de l'imaginaire dans votre téléphone

Parcourir la galaxie en quelques clics







• La vie russe, de Guillaume Chauvin - Photographies et récit

• Hôtel Atlantide, de Serge Kliaving - Illustrations inédites

• Gogole #1, de Sylvain Lamy - Illustrations

L’idée globale est de proposer au lecteur un voyage à travers les catalogues de différentes maisons d’édition francophones. « Chaque semaine, découvrez des œuvres courtes et étonnantes pour vivre la littérature et les arts où que vous soyez : dans le métro, dans votre lit, à la plage, au travail », assure ce voyageur venu d’ailleurs.Ont répondu présent à l’appel une trentaine de maisons – Allia, Minuit, Cheyne, 3Œil, Verticales, Le Tripode, Alto, L’Association, La Bibliothèque, Warum, Le Dernier Télégramme, Seuil, Quidam, Anamosa, La Contre-Allée, Albin Michel, L’Oie de Cravan, La Ville brûle, Zoé, L’Erre, Sabine Wespieser, La Fosse aux Ours, Phébus, Marchialy...Et que retrouve-t-on alors dans le vaisseau spatial ? « Une immersion originale dans la littérature et les arts. » Évidemment, l’appli est proposée pour iOS ou Android, comme il se doit, gracieusement.Chaque semaine, elle proposera sept auteurs et artistes, à travers « des œuvres brèves, faciles à lire sur un téléphone portable ». A l’origine du projet, Frédéric Martin, des éditions Le Tripode, pour qui il était essentiel de mettre en exergue la « richesse exceptionnelle de l’édition francophone ».Mais plus encore, la conviction est d’affirmer qu’il est possible de partager, quotidiennement, le plaisir des œuvres de l’imaginaire. Et puis, si possible de toucher les jeunes lecteurs et capter leur attention, en introduisant un nouveau rapport à la lecture.Après inscription, les premières œuvres sont accessibles : chaque livre est présenté avec un rapide descriptif, et indique le temps de lecture, ainsi que le poids du fichier. La lecture se fait dans l’application, avec quelques consignes de navigation.Il est ensuite possible, sa lecture achevée, de noter le titre et de le partager – comprendre envoyer un lien à des amis pour les inciter à télécharger et découvrir l’ouvrage eux-mêmes.Simple et intuitive, l’application est facile d’utilisation et cette réunion de catalogues présente un bel éventail de titres. Le principe de chronolecture ne date pas d’hier, mais peut inciter à choisir tel ou tel livre avant les autres.Pour le mois de mars, la thématique choisie est La Norme et sa limite, avec, entre autres,Plus d'informations sur le site . Attention toutefois : jusqu’au mois d’octobre, l’application est en phase de test, et l’offre d’œuvres hebdomadaires ne commencera qu’à cette période.