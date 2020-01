Le Digital Publishing Summit 2020 se déroulera à Madrid, en juin

Madrid (photo d'illustration, Nicolas Vigier, domaine public)

Les 4 et 5 juin prochains verront les professionnels du livre numérique, concepteurs, éditeurs, diffuseurs, distributeurs et autres passionnés se retrouver à Madrid, pour plusieurs heures de présentations et de débats autour des enjeux de la lecture numérique.Le rendez-vous est donné à la Casa del Lector, un centre international justement dédié à l'innovation dans les domaines du livre et de la lecture. Le matin du 4 juin, une réunion des distributeurs numériques internationaux sera organisée au même endroit, et précédera le Digital Publishing Summit 2020, précise l'EDRLab.Outre le format EPUB, standard du livre numérique, qui restera au centre des discussions, cet EDRLab sera sans doute l'occasion d'aborder à nouveau la question d'un standard pour le livre audio numérique , qui occupe déjà les professionnels depuis plusieurs mois.Les inscriptions à l'événement s'ouvriront à la fin du mois de janvier.